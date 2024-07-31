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    Кадыров выступил против ношения паранджи и обещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 июля выступил одновременно против ношения паранджи и против требующих запретить ношение хиджаба. Такие заявления он сделал в ходе совещания в Грозном.

    По словам Кадырова, в Чечню приезжают гости разных вероисповеданий, но их форма одежды чеченские власти не волнует.

    «Нас волнует форма одежды наших жителей, — сказал чеченский лидер и добавил: — Мы призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы, — враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает».

    Личными врагами он назвал тех, кто запрещает ношение хиджаба, который не закрывает лицо в отличие от паранджи.

    «Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был», — заявил он.

    Ранее Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики приняло указ о временном запрете на ношение никабов в регионе. Аналогичную меру анонсировали в Дагестане.

    Никаб — это мусульманская одежда для женщин, закрывающая все лицо, кроме глаз.

    Хиджаб — это платок, который скрывает шею до подбородка, уши и волосы.

    Паранджа — верхняя женская одежда, скрывающая фигуру и закрывающая лицо волосяной сеткой.

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    Рамзан КадыровХиджабЗапрет никабаПаранджа
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