Кадыров выступил против ношения паранджи и обещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 июля выступил одновременно против ношения паранджи и против требующих запретить ношение хиджаба. Такие заявления он сделал в ходе совещания в Грозном.

По словам Кадырова, в Чечню приезжают гости разных вероисповеданий, но их форма одежды чеченские власти не волнует.

«Нас волнует форма одежды наших жителей, — сказал чеченский лидер и добавил: — Мы призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы, — враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает».