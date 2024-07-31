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    В Петербурге нашли 11-летнюю девочку, которая не вернулась с прогулки в «Галерее»

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    В Петербурге нашли 11-летнюю девочку, которая в воскресенье ушла гулять и пропала на несколько дней, об этом в среду сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Как писала «Фонтанка», она должна была вернуться домой около восьми часов вечера 28 июля после прогулки с подругой по ТРЦ «Галерея», на которую отпросилась в тот же день. Однако поиски в «Галерее» не увенчались успехом. Школьница отвечала на звонки, но говорила, что не хочет возвращаться домой и останется ночевать у подруги. В понедельник по телефону предупредила, что придет домой, а после перестала выходить на связь.

    К поискам подключилась полиция. Девочку нашли 30 июля.

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