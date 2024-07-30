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    В Петербурге ищут 11-летнюю девочку с двойным гражданством, не вернувшуюся домой два дня назад

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    Пятиклассница не вернулась домой с прогулки по центру Петербурга. Полиция просит присмотреться к фотографиям пропавшей.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицию к поискам 11-летней Анны-Эмилии в ночь на 30 июля привлекла 48-летняя мать. Последний раз она видела дочь в чёрных джинсах, голубой футболке и серой кофте.

    «Приметы: черные волосы до плеч, рост 158 см, глаза зеленоватые, — говорится в сообщении ведомства. — Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 02 или 112».

    По данным «Фонтанки», у девочки российско-эстонское гражданство. Она учится в двух школах — дистанционно в пятом классе частного учреждения и в школе искусств. Она должна была вернуться домой около восьми часов вечера 28 июля после прогулки с подругой по ТРЦ «Галерея», на которую отпросилась в воскресенье. Матери найти ребёнка в торгово-развлекательном комплексе в тот вечер не удалось.

    Девочка отвечала на звонки, но говорила, что не хочет возвращаться домой и останется ночевать у подруги. В понедельник, 29 июля, по телефону предупредила о возвращении, а после перестала выходить на связь.

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