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    «Пока где-то стреляют, птицы молчат». Алла Пугачева ответила на просьбу выйти на сцену

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    Вооруженные конфликты не позволяют сегодня выступать на сцене, заявила народная артистка СССР Алла Пугачева корреспонденту эстонского издания Lifestyle Baltic на полях музыкального фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале.

    «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого... я никак не могу преодолеть этот барьер, — заявила Алла Пугачева, напомнив, что она уже 15 лет как прекратила гастрольную деятельность. — Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду».

    Напоследок артистка исполнила отрывок из антивоенной песни 1960-х годов «Пусть всегда будет солнце».

    Ранее Минюст сообщил, что не нашел оснований для включения Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов.

    Алла Пугачева не гастролирует с 2010 года, после окончания прощального гастрольного тура «Сны о любви». После этого артистка провела в 2012 году традиционные «Рождественские встречи», а в 2019 году дала два концерта — в Москве и Минске — в рамках программы P.S. по случаю своего 70-летия.

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