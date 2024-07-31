«Пока где-то стреляют, птицы молчат». Алла Пугачева ответила на просьбу выйти на сцену

Вооруженные конфликты не позволяют сегодня выступать на сцене, заявила народная артистка СССР Алла Пугачева корреспонденту эстонского издания Lifestyle Baltic на полях музыкального фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале.
«Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого... я никак не могу преодолеть этот барьер, — заявила Алла Пугачева, напомнив, что она уже 15 лет как прекратила гастрольную деятельность. — Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду».
Напоследок артистка исполнила отрывок из антивоенной песни 1960-х годов «Пусть всегда будет солнце».
Ранее Минюст сообщил, что не нашел оснований для включения Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов.
Алла Пугачева не гастролирует с 2010 года, после окончания прощального гастрольного тура «Сны о любви». После этого артистка провела в 2012 году традиционные «Рождественские встречи», а в 2019 году дала два концерта — в Москве и Минске — в рамках программы P.S. по случаю своего 70-летия.