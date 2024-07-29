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    В Минюсте не видят повода для включения Пугачевой в реестр иноагентов

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    Минюст ответил на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева, в котором он спрашивал, нельзя ли включить Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов. Ему ответили, что оснований для этого пока нет.

    Ответ из министерства, подписанный замминистра Олегом Свириденко, в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» опубликовала Ксения Собчак вечером 29 июля. В нем перечислены поводы для признания кого-либо иностранным агентом и в конце сказано, что ничего такого Алла Борисовна пока не делает — а именно она не попала под иностранное влияние и не получила поддержку иностранцев, которые предложили бы ей собирать данные о военной деятельности России, публиковать информацию, заниматься политической деятельностью или финансировать что-либо из этого.

    Иностранным агентом признан супруг Пугачевой Максим Галкин*. Оспорить статус ему не удалось.

    Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали из России в Израиль после начала спецоперации на Украине. Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении их обоих по статьям о фейках и дискредитации российской армии.

    *Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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