Китай с сентября ужесточит контроль за экспортом дронов ради защиты «государственных интересов»

КНР с сентября текущего года ужесточит меры контроля за экспортом дронов и связанных товаров. Об этом 31 июля сообщает Министерство коммерции Китайской Народной Республики. Уточняется, что решение было принято для «защиты госбезопасности и национальных интересов» и затронет не только беспилотники, но и комплектующие для них — например, двигатели для дронов мощностью более 16 кВт нельзя будет вывозить из страны без особого разрешения властей. То же самое коснется и лазерных целеуказателей, оборудования для инфракрасной визуализации и аппаратуры для подавления беспилотников с дальностью действия более 5 километров.

О похожих мерах Китай объявлял еще в прошлом году: тогда, по данным Reuters, экспортные ограничения также распространялись на ряд двигателей для дронов, лазеры, оборудование связи и системы защиты от беспилотников.

В 2023 году Китай официально поставил в Россию 14,8 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 6 тысяч — со взлетной массой до 250 грамм и 8,6 тысяч единиц со взлетной массой до 7 кг. Крупных аппаратов весом 25–150 и более килограмм в Россию из Китая было поставлено около 100 штук. Общая таможенная стоимость такого оборудования была задекларирована на 13,3 млн долл.

Собственно задекларированных как двигателей для беспилотных летательных аппаратов в Россию в прошлом году было ввезено 778 штук на общую сумму 9 млн долл. При этом вычленить из общего объема поставок запчасти для авиатехники и легких двигателей в целом (например, для мопедов или газонокосилок) не представляется возможным. Их общая стоимость исчисляется сотнями миллионов долларов.

30 июля министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что количество FPV-дронов в российских войсках резко увеличилось, и в сутки поставляется под 4 тысячи штук.