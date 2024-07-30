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    В России могут расширить отдельную квоту. Пока вузы принимают военнослужащих и их детей «за свой счет»

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    Ряд российских университетов увеличили прием в рамках отдельной квоты для участников спецоперации и их семей «за свой счет», заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Госдуме 30 июля.

    Участников СВО и членов их семей, поступающих в вузы, больше, чем выделенных на них в рамках отдельной квоты бюджетных мест, заявил Валерий Фальков. «В том случае, когда у нас не хватает количества бюджетных мест, у нас вузы идут на беспрецедентные меры, они за свой счет принимают их», — подчеркнул он.

    По итогам приема-2024 ведомство выступит с инициативой по корректировке в приеме на будущий год с учетом желающих поступать в университеты по квоте для участников СВО и их семей.

    Напомним, что после начала специальной военной операции ввели еще одну категорию приема, на которую выделяют 10% от общего числа бюджетных мест по каждой специальности. В прошлом году «Фонтанка» насчитала 644 первокурсника, зачисленных на места по отдельной квоте. Лидировали по набору военнослужащих и их детей Горный университет — 71 человек, СПбГУ — 68 человек и РГПУ им. Герцена — 60. В спортивный вуз Лесгафта по отдельной квоте один из первокурсников смог поступить со 114 баллами.

    В 2024 году отдельную квоту расширили. С этого года в рамках отдельного конкурса в вузы смогут поступить участники СВО и их дети, а также дети сотрудников федеральных органов, органов внутренних дел РФ и сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

    Также сегодня глава Минобрнауки предложил законодательно закрепить статус молодого специалиста, чтобы бороться с проблемой обеспечения российской экономики кадрами.

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    Валерий ФальковКвотаВузыМинобрнаукиСВО
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