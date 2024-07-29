В Кудрово с задержкой в два года сдали полицейский участок

В Кудрово с опозданием в два года достроили полицейский участок. Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового отделения на 75 сотрудников на Европейском проспекте.
Как сообщает 29 июля пресс-служба администрации 47-го региона, здание строилось за счет инвесторов по заказу «Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области». Из необычного — для полицейских в отделении есть спортивный зал и тир.
«Кудровская полиция стала одним из самых сложных, но самых интересных проектов строительного блока Ленинградской области. Финансировали работы застройщики, поэтому необходимо было постоянно искать баланс и договариваться», — рассказал зампред правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.
С предложением построить новое отделение полиции в Кудрово еще в 2019 году выступил бывший вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил Москвин (через четыре года чиновника задержали и арестовали за крупную взятку). Тогда предполагалось, что работы завершат к 2020 году, но сроки несколько раз переносили — вмешивалась то пандемия, то внешняя политика. Сначала обещали закончить к 2022 году, затем к марту 2024 года, а потом финал перенесли на июль 2024 года.
Стройка была некоммерческой, деньги на нее давали застройщики, работающие в Кудрово. Тогда Евгений Барановский рассказывал 47news, что нехватку денег ощутили еще в самом начале строительства, поэтому начали привлекать новых инвесторов.