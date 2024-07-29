В Кудрово с задержкой в два года сдали полицейский участок

В Кудрово с опозданием в два года достроили полицейский участок. Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового отделения на 75 сотрудников на Европейском проспекте.



Как сообщает 29 июля пресс-служба администрации 47-го региона, здание строилось за счет инвесторов по заказу «Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области». Из необычного — для полицейских в отделении есть спортивный зал и тир.