Один раз назначь, шестнадцать получи. Арест бывшего вице-губернатора Ленобласти прячется в деталях

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Вечером 4 марта Октябрьский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о реальном аресте для бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина. 47news рассказывают детали этого дела со взятками и сыновьями.



Сначала будет избираться мера пресечения для 34-летнего депутата областного ЗакСа Данила Федичева, до осени 2021 года возглавлявшего Дирекцию комплексного развития территорий Ленобласти (ДКРТ). Следом СК выйдет на меру для бывшего вице-губернатора по строительству Михаила Москвина, создавшего ДКРТ. Чуть ниже скажем, что ждет каждого.



А пока — тайминг. Утром 2 марта в отношении Федичева возбуждено дело по «Злоупотреблению полномочиями». К 11 часам у него уже вовсю шли обыски. Занятие методичное, читай скучное и долгое. К пяти вечера депутата привезли в СК на Вознесенский проспект. Как водится, сначала поговорили по-свойски. Мол, есть варианты — молчать и гарантированно очутиться в камере либо давать показания и через пару дней вернуться домой.

Федичев свое решение принял — написал явку с повинной. В ней указал, что передавал взятки Москвину. Еще три-четыре часа продолжался допрос (тоже процедурно скучно). Дело к полуночи, и СК принимает свое решение заходить утром к Москвину. Что и было исполнено. К вечеру экс-вице-губернатор повторил путь Федичева. Оба удостоились роли в короткометражках Следкома.



СУ СК по Ленобласти

Прежде чем раскрыть схему, которую донес до следствия Федичев, вспомним, что Москвин и отец Даниила, Вадим, — давние друзья-товарищи, дружат лет с 25. Собственно, Москвин и содействовал назначению Федичева-младшего на должность руководителя ДКРТ.



Дирекция напоминает фонд, куда застройщики сдают деньги на случай, если при возведении социальной и инженерной инфраструктуры возникают проблемы. Касается это и проблем с дольщиками. Структура создана в 2017 году. Когда задерживали Федичева, звучал масштаб: вес заключенных и планируемых к заключению договоров дирекции составлял около полумиллиарда рублей.



По данным 47news, формальным инициатором возбуждения уголовного дела стал нынешний директор ДКРТ Денис Локоть — он написал заявление в СК, где просит привлечь Федичева к ответственности за урон, нанесенный в бытность директором. То есть нашелся потерпевший, о котором все гадали (грешили даже на застройщиков).



ДКРТ учредил ООО «РАПГС». Оно стало генподрядчиком дирекции с транзакциями на миллиарды. Затем компания была продана. Есть версия, что структурам, близким отцу Даниила Федичева. По версии следствия, РАПГС отдана по сильно заниженной цене.

Даниил Федичев сообщил в явке с повинной, что получил от Москвина указание так организовать работу с подрядчиками, чтобы оставалась возможность вывода денег и обналичивания. Федичев дал указание на тот момент директору РАПГС Сергею Белякову оптимизировать затраты при строительстве. Причем с оговоркой — «не ухудшая качества закупаемых материалов» (цитата из материалов дела). Эта ремарка, по словам Федичева, исходила из указаний Москвина.

