В Санкт-Петербурге с Петропавловской крепости дали праздничный салют в ознаменование Дня ВМФ

В Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости вечером 28 июля дали торжественный артиллерийский салют в ознаменование Дня военно-морского флота.
Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
12 фейерверочных установок, состоящих из шести модулей различных калибров, от 105 до 310 мм, разукрасили небо над Петербургом и за 10 минут выпустили более тысячи снарядов разных видов: «Рубин» (трехметровый фонтан), цветопламенную «Ассоль» (сферу из цветных огней с форсами), «Фиалка» (яркие букеты желтого и зеленого мерцания, золотые хризантемы), «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие.
Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
30 салютных залпов с 30-секундным интервалом были произведены курсантами Михайловской краснознамённой ордена Ленина и ордена Жукова военной артиллерийской академии, а звуковое сопровождение обеспечили 85-миллиметровые дивизионные пушки Д-44. Каждому из 30 залпов дали свое название, но первый и последний залпы по традиции посвятили Дню ВМФ — так же, как артиллеристы в свое время чествовали великих флотоводцев и кораблестроителей.
Более 100 лучших курсантов старших курсов представили Сводный салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.
Для того чтобы полюбоваться салютом, многие автомобилисты останавливались вдоль набережных, занимая крайнюю полосу стоящими «на аварийке» машинами и будто бы забывая о правилах дорожного движения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля, в День Военно-морского флота, артиллерийского салюта в Санкт-Петербурге.