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    В Санкт-Петербурге с Петропавловской крепости дали праздничный салют в ознаменование Дня ВМФ

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    В Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости вечером 28 июля дали торжественный артиллерийский салют в ознаменование Дня военно-морского флота.

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    12 фейерверочных установок, состоящих из шести модулей различных калибров, от 105 до 310 мм, разукрасили небо над Петербургом и за 10 минут выпустили более тысячи снарядов разных видов: «Рубин» (трехметровый фонтан), цветопламенную «Ассоль» (сферу из цветных огней с форсами), «Фиалка» (яркие букеты желтого и зеленого мерцания, золотые хризантемы), «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие.

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    30 салютных залпов с 30-секундным интервалом были произведены курсантами Михайловской краснознамённой ордена Ленина и ордена Жукова военной артиллерийской академии, а звуковое сопровождение обеспечили 85-миллиметровые дивизионные пушки Д-44. Каждому из 30 залпов дали свое название, но первый и последний залпы по традиции посвятили Дню ВМФ — так же, как артиллеристы в свое время чествовали великих флотоводцев и кораблестроителей.

    Более 100 лучших курсантов старших курсов представили Сводный салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

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    Для того чтобы полюбоваться салютом, многие автомобилисты останавливались вдоль набережных, занимая крайнюю полосу стоящими «на аварийке» машинами и будто бы забывая о правилах дорожного движения.

    Фото: Читатели «Фонтанки»
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    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля, в День Военно-морского флота, артиллерийского салюта в Санкт-Петербурге.

    Фото: Читатели «Фонтанки»

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