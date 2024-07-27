Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Президент РФ Владимир Путин в субботу,
Артиллерийский салют, как следует из документа, намечен на 22:30 в воскресенье,
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге уже в это воскресенье,
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Президент РФ Владимир Путин в субботу,
Артиллерийский салют, как следует из документа, намечен на 22:30 в воскресенье,
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге уже в это воскресенье,
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