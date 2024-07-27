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    Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

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    Президент РФ Владимир Путин в субботу, 27 июля, подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в 2024 году. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Артиллерийский салют, как следует из документа, намечен на 22:30 в воскресенье, 28 июля.

    Фото: Publication.pravo.gov.ru
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    Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге уже в это воскресенье, 28 июля. Собрали гид к Дню ВМФ: какие дороги и когда перекроют, когда и где концерт и салют, и главное — где занимать места, чтобы посмотреть парад в первых рядах. Читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Publication.pravo.gov.ru

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