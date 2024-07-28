От залпа до алжирского поцелуя. Как праздновали День ВМФ на обоих берегах Невы

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





День военно-морского флота Петербург встретил жарой и перекрытым центром. Корреспонденты «Фонтанки» наблюдали праздник и празднующих с разных берегов Невы. Сегодня было все: и танцы, и «полосатые семьи» в тельняшках, и даже короткая интернациональная история любви.



Подтягиваться к месту парада зрители начали сильно заранее: уже к 9 часам утра Дворцовую набережную облепила плотная толпа. Впрочем, добраться до воды с учетом капитально перекрытого центра оказалось не такой уж и простой задачей. В Центральном районе повезло тем, кто просто шел по Невскому проспекту от метро «Гостиный двор» или от «Адмиралтейской» — «пробка», и то небольшая, ждала уже только на Дворцовой площади перед рамками металлодетекторов.



На Васильевском острове путь на Университетскую набережную, где можно было увидеть происходившее на Неве в день ВМФ, не был простым. Петербуржцы и гости города шли от метро напрямую к Неве и встречались с перекрытиями. Приходилось обходить и сквозь Академический сад идти к Кадетской линии, где уже можно было попасть на набережную. Настроение это не портило: мужчины в тельняшках шли с флагами и музыкой, рядом их гордые супруги и дети. Ведь это общий праздник.



Только рамки металлодетектора вызывали вопросы, преимущественно у детей и женщин. Со своими бутылочками с водой на Университетскую набережную не пускали. Дело привычное, но для многих неожиданное. Один отец семейства на глазах корреспондента «Фонтанки» объяснил подростку-ребенку, что в них некие негодяи могут пронести что-то нехорошее. Другой мужчина эмоционально говорил своему товарищу, что дальше никуда не пойдет, потому что не хочет терять подарок. У него с собой был коньяк.



Если на Васильевском острове воду отбирали, то при проходе через рамки у Эрмитажа все ограничивалось внимательным осмотром. По поводу самих рамок народ явно испытывал разные чувства. «Зачем с такими чемоданами-то тащиться?» — возмущалась женщина стоящими впереди в очереди. Люди с багажом на набережных, и правда, то и дело попадались на глаза. Мужчина с косой саженью в плечах ворчал, что народ пропускают через рамки «как баранов». Из очереди ему тут же возражали: а как иначе, а вдруг кто-то захочет пронести запрещенное и опасное.



Как найти хороший вид на парад ВМФ



Самые ловкие на Университетской набережной занимали удобные места перед Невой, а другие рыскали в поисках возвышенностей. Впечатлило, как зрители облепили заборы Меншиковского дворца и здания Двенадцати коллегий. Немногим выше, но видно уже гораздо больше. Кто-то спасался от солнца в тени, другие покупали воду в точках продажи. Около кустов рядом с дворцом Меншикова стоял парень и делал набросок одного из кораблей. Он разрешил корреспонденту «Фонтанки» сфотографировать результат, но, смутившись, объяснил, что еще только учится рисовать.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Лучшие зрительские места получили дети, восседавшие на папиных плечах. К открытию на набережных юные петербуржцы заодно оккупировали и деревья. На Дворцовой древолаза снизу поддерживала семья. Женщина, по всей видимости мама, тянула руки и предупреждала: «Если не получится [забраться], лучше слезь». Забегая вперед скажем: у парня все получилось. Заодно народ расселся и на оконных отливах первого этажа Эрмитажного театра. Как говорится, спасибо Джакомо Кваренги — построил на совесть.



Заодно зрители облюбовали пухто, стоящее на Эрмитажном мосту. Места отличные, хоть и с запахом. Такое стремление увидеть парад не оценил полицейский. Офицер, несмотря на уговоры мужчины разрешить молодежи сидеть на помойке и обещания, что никаких объяснительных сотруднику ведомства писать не придется, остался непреклонен. Хотя уже через час пухто снова было облеплено подростками.



Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Так все и продолжало суетиться до момента, когда очень громкий артиллерийский залп дал старт Главному военно-морскому параду. Журналист от неожиданности вздрогнул, а люди по обе стороны Большой Невы радостно закричали и обратили взоры к воде.



Столбик термометра поднялся к 25 градусам, облака хоть и были на небе, но далеко от центра города. Над местом парада было солнечно. И спустя несколько часов люди с зонтами уже не вызывали смешки у соседей. От палящих лучей за неимением зонтиков голову прикрывали кто чем мог — рюкзаками, куртками и даже Андреевским флагом. Повезло только зрителям на Дворцовой набережной — и то второму и третьему ряду, которые оказались в тени зданий.



Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 11:00 начался парад. На стрелке Васильевского острова зажглись Ростральные колонны. Сигнал к старту дал залп салютного дивизиона с Петропавловской крепости.



Что происходило в VIP-зоне



Вход на Сенатскую площадь, ключевую обзорную точку Главного военно-морского парада, открылся в 8:00 утра. Утренними посетителями стали участники движения «Волонтеры Победы» и журналисты, которым удалось пройти аккредитацию. Пока они расставляли камеры и высматривали нумерацию трибун, стараясь разобраться, какие места предназначены для главных гостей торжества, волонтеры разбредались по площади, приготовившись координировать зрителей.



Первые почетные гости — прежде всего из Мексики, Эквадора, Ирака и африканских стран — стали стягиваться на Сенатскую ближе к 10:00. После преодоления арочных металлодетекторов их приветствовали «Волонтеры Победы», поздравляющие всех с праздником и провожающие до самых трибун. Некоторых активисты, рассеявшись вглубь перекрытой части Александровского сада, беседовали с ветеранами; иных зрителей волонтеры, выстроившись коридором, приветствовали аплодисментами.

Время шло к 11:00: личный состав стоящих на Неве кораблей уже полтора часа как был построен и репетировал приветствие, оркестр, отвечающий за музыкальное сопровождение праздника, в очередной раз убедился в собственной машинной сыгранности, кортежи подкатывались к трибунам. Хоть основная из них, с бордовым покрытием, и находилась по центру, левая (с нее корреспондента «Фонтанки» попросили слезть) оказалась не менее представительской: там расположились губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель городского Заксобрания Александр Бельский.



Кирилл Самунин / «Фонтанка.ру»

В назначенный час военно-морской парад начался. Примерно через 20 минут катер Владимира Путина, министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева пришвартовался у Адмиралтейской набережной. Сошедших с катера встретили люди с черными сумками (за 5 минут до этого секьюрити перетащили с набережной объемные рюкзаки) и сопроводили к центральной трибуне.



Кирилл Самунин / «Фонтанка.ру»

Кирилл Самунин / «Фонтанка.ру»

Во время речи Путина одной девушке из Юнармии с задней рассадки стало плохо, а через пару минут — во время Гимна РФ — сознание потерял юноша из оркестра: в этот день вообще сильно пекло. Журналисты облепили прилегающие к центру перила, внимая предупреждению президента об ответном отказе от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. И никто никого ниоткуда больше не сгонял.



В ходе парадного шествия кораблей высокие зрители бурно общались друг с другом. Эта часть также продлилась около 20 минут. В конце президент, главком ВМФ и министр обороны (их встретил человек с выглядывающей из портфеля папкой) отправились на открытие памятника адмиралу Ушакову, а толпы зрителей двинули хаотичными колоннами кто в сторону Дворцового моста, еще перекрытого в ожидании все тех же кортежей, кто в сторону Манежа.



Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»



Во время сухопутной части парада молодые моряки стройными рядами шли от Адмиралтейства мимо Дворцовой площади и распевали:



Северный флот, Северный флот,

Северный флот не подведет!



Зрители активно подпевали, махали руками и поздравляли с праздником.





После парада



В параде принял участие учебный корабль «Суммам» из Алжира. Уже после официальной части махали морякам с набережной, а те отвечали им взаимностью. Один из алжирцев отправил воздушный поцелуй, что очень не понравилось его начальству. Такую романтическую, но суровую историю запечатлел наш фотограф.



Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»



В саду Академии художеств старшее поколение танцевало на «Музыкальном салоне». Для них прозвучали «Севастопольский вальс» и «Яблочко».



Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В культурный шок корреспондентов «Фонтанки» повергли фонтаны. Точнее, отсутствие в них купающихся. Впрочем, еще не вечер.



Ирина Корбат, Федор Данилов, Кирилл Самунин,

«Фонтанка.ру»

