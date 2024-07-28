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    «Ситуация напоминает холодную войну»: Путин заявил о снятии моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии

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    Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и малой дальности в случае развертывания США своих вооружений в Германии. Такое заявление 28 июля сделал президент России Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.

    пресс-служба президента РФ

    Глава государства также уточнил, что в зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные российские объекты с подлетным временем около 10 минут. Помимо снятия моратория на размещение РСМД Путин пообещал также повышение возможностей береговых войск Военно-морского флота, объявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем и о наращивании обеспечения надводных и подводных сил, морской авиации «высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами».

    «США нагнетают напряженность из-за полетов стратегической авиации РФ, хотя сами всегда патрулировали российские границы», — добавил президент России. По его мнению, заявление США о планах размещения в ФРГ высокоточных ракетных комплексов «напоминает времена холодной войны».

    10 июля Белый дом заявил, что Соединенные Штаты разместят в Германии ракеты SM-6 и Tomahawk, развертывание начнется в 2026 году.

    В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля, начался Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ. «Фонтанка» традиционно следит за городскими празднованиями в онлайн-трансляции и в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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