«Ситуация напоминает холодную войну»: Путин заявил о снятии моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии

Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и малой дальности в случае развертывания США своих вооружений в Германии. Такое заявление 28 июля сделал президент России Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.

Глава государства также уточнил, что в зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные российские объекты с подлетным временем около 10 минут. Помимо снятия моратория на размещение РСМД Путин пообещал также повышение возможностей береговых войск Военно-морского флота, объявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем и о наращивании обеспечения надводных и подводных сил, морской авиации «высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами».

«США нагнетают напряженность из-за полетов стратегической авиации РФ, хотя сами всегда патрулировали российские границы», — добавил президент России. По его мнению, заявление США о планах размещения в ФРГ высокоточных ракетных комплексов «напоминает времена холодной войны».

10 июля Белый дом заявил, что Соединенные Штаты разместят в Германии ракеты SM-6 и Tomahawk, развертывание начнется в 2026 году.

