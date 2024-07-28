Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи утвердил реформатора Пезешкиана новым президентом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 28 июля подписал указ об утверждении избранного президента Масуда Пезешкиана в должности. Об этом сообщают агентство Mehr и телеканал IRIB.
В начале церемонии глава МВД республики Ахмад Вахиди представил доклад о ходе досрочных президентских выборов и выразил благодарность иранскому народу и сотрудникам ведомств за их успешное проведение, после чего аятолла Хаменеи огласил декрет, объявляющий Пезешкиана девятым президентом Исламской Республики Иран.
Теперь Пезешкиану предстоит принести присягу на церемонии инаугурации в меджлисе, парламенте Ирана, 30 июля.
Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и экс-депутат парламента страны, принадлежащий к крылу умеренных реформистов, обошел главного соперника консерватора Саида Джалили и победил на досрочных президентских выборах во втором туре 6 июля.
Предыдущий президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Должность президента в стране не главная, основные решения принимает высший руководитель, сейчас это Али Хаменеи.