В Краснодаре девушка в трусах избила полицейского после замечания о музыке

Почти голая пьяная девушка подралась с полицейским из-за замечания о громкой музыке в одном из домов на улице Ивана Беличенко в Краснодаре. Сотрудник правоохранительных органов в гражданском попросил девушку убавить звук, но получил вилкой в голову. Об этом сообщает
По данным регионального МВД, дело было ночью
Разъяренная краснодарка вцепилась в полицейского, и их драка сначала перешла на лестничную клетку, а затем на балкон. В какой-то момент девушка ударила мужчину вилкой в голову, и из раны начала течь кровь.
После случившегося конфликта нарушительницу порядка отвезли в участок. Медицинское освидетельствование показало, что она была пьяна.
«В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного
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