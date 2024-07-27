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    В Краснодаре девушка в трусах избила полицейского после замечания о музыке

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    22 комментария

    Почти голая пьяная девушка подралась с полицейским из-за замечания о громкой музыке в одном из домов на улице Ивана Беличенко в Краснодаре. Сотрудник правоохранительных органов в гражданском попросил девушку убавить звук, но получил вилкой в голову. Об этом сообщает 27 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    По данным регионального МВД, дело было ночью 26 июля. Из квартиры девушки громко доносилась музыка, которая мешала соседям. Местная жительница пожаловалась на нарушение порядка полицейскому. Сотрудник органов отреагировал на просьбу женщины и решил разобраться в ситуации. Он постучал к меломанке в квартиру и попросил сделать потише. В ответ — агрессия, мат и рукоприкладство. Из одежды на девушке были одни стринги, а в руках — вилка.

    ЧП Краснодар | ДТП |Новости

    Разъяренная краснодарка вцепилась в полицейского, и их драка сначала перешла на лестничную клетку, а затем на балкон. В какой-то момент девушка ударила мужчину вилкой в голову, и из раны начала течь кровь.

    После случившегося конфликта нарушительницу порядка отвезли в участок. Медицинское освидетельствование показало, что она была пьяна.

    «В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — поясняет ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как петербуржца убили вилкой на проспекте Космонавтов из-за конфликта с дамой с собачкой.

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    Комментарии 22

    alexadmin27 Июл 2024 в 20:26
    Валькирия!
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