В Краснодаре девушка в трусах избила полицейского после замечания о музыке

Почти голая пьяная девушка подралась с полицейским из-за замечания о громкой музыке в одном из домов на улице Ивана Беличенко в Краснодаре. Сотрудник правоохранительных органов в гражданском попросил девушку убавить звук, но получил вилкой в голову. Об этом сообщает 27 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



По данным регионального МВД, дело было ночью 26 июля . Из квартиры девушки громко доносилась музыка, которая мешала соседям. Местная жительница пожаловалась на нарушение порядка полицейскому. Сотрудник органов отреагировал на просьбу женщины и решил разобраться в ситуации. Он постучал к меломанке в квартиру и попросил сделать потише. В ответ — агрессия, мат и рукоприкладство. Из одежды на девушке были одни стринги, а в руках — вилка.