Петербуржца убили вилкой на проспекте Космонавтов. Он не разминулся с дамой с собачкой

Следственный комитет возбудил дело об убийстве после гибели петербуржца в Московском районе города, стало известно «Фонтанке» 17 октября. Его закололи вилкой.
29-летний житель муниципального округа «Новоизмайловское» имел несчастье повздорить с девушкой, гулявшей с собакой у дома
По версии следствия, подоспевший на подмогу ударил оппонента вилкой в шею. Медики нашли пострадавшего с повреждённой сонной артерией. Реанимировать его не удалось, он скончался в карете скорой.
Пару увезли объясняться в отдел полиции. Обоим процедура не в новинку.
Накануне следователь возбудил дело об убийстве, подозреваемый процессуально задержан на двое суток.