«Я тебе в голову стрельну!» Собачник с пистолетом устроил переполох в Красном Селе и попал на видео

Вооружённого мужчину, после конфликта с которым две петербурженки обратились к медикам, сняли на видео. Судя по кадрам, оппонентов у подозреваемого в уголовном хулиганстве было больше.
Запись, сделанную накануне на Геологической улице в Красном Селе, 26 июля опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Не подходи ко мне. Ещё шаг сделаешь — я тебе в голову стрельну», — кричит мужчина, придерживая за поводок собаку без намордника, и спиной отступает от компании молодых людей. Девушка, на которую он наставляет пистолет, отвечает не менее эмоционально.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
По данным «Фонтанки», полицейские задержали 30-летнего жителя улицы Спирина. При себе у него был пневматический пистолет, хотя в базах Росгвардии как владелец оружия он не зарегистрирован.
В главке сообщили, что, как установлено, в результате внезапно возникшего конфликта подозреваемый ударил одного человека и выстрелил в другого. По информации «Фонтанки», к медикам обращались две жительницы девятиэтажки на Геологической улице — 18 и 42 лет.