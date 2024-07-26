«Я тебе в голову стрельну!» Собачник с пистолетом устроил переполох в Красном Селе и попал на видео

Вооружённого мужчину, после конфликта с которым две петербурженки обратились к медикам, сняли на видео. Судя по кадрам, оппонентов у подозреваемого в уголовном хулиганстве было больше.



Запись, сделанную накануне на Геологической улице в Красном Селе, 26 июля опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Не подходи ко мне. Ещё шаг сделаешь — я тебе в голову стрельну», — кричит мужчина, придерживая за поводок собаку без намордника, и спиной отступает от компании молодых людей. Девушка, на которую он наставляет пистолет, отвечает не менее эмоционально.