Житель Красного Села пошёл на женщин с пистолетом, на Кржижановского оставили гильзу и раненого

Пистолет стал аргументом в споре в Красносельском и Невском районах Петербурга. В одном случае досталось девушке и женщине, в другом — обстреляли мужчину, оскорбившегося за подругу.
Об инциденте на улице Кржижановского, 5, полицейские узнали от больницы, куда накануне поступил 26-летний местный житель, стало известно «Фонтанке» 26 июля. По предварительным данным, пациенту, состояние которого сочли удовлетворительным, диагностировали ранения ноги, груди и руки.
Позднее он рассказал полицейским, что повздорил с компанией, когда в десятом часу вечера вышел в супермаркет вместе со своей 33-летней подругой. По словам пострадавшего, его девушку обсуждали так, что он метнул в трио незнакомцев бутылку с лимонадом.
Этого уже не стерпел один из молодых людей в тёмно-синем спортивном костюме. Он увязался за парой и около парадной якобы пять раз нажал на курок травматического пистолета.
Одна гильза позже была найдена. Стрелка ищут.
За полчаса до полудня стреляли на Геологической улице в Красном Селе. Пневматический пистолет достал мужчина, повздоривший с двумя местными жительницами рядом с их домом.
Подоспевшие на место полицейские разоружили 30-летнего петербуржца, проживающего на улице Спирина. Он под подпиской о невыезде по делу о наркотиках — не первому в биографии.
По предварительным данным, мужчина ударил 18-летнюю девушку и выстрелил в 42-летнюю. Обе обратились к медикам. У старшей зафиксировали ссадину на ключице, у младшей — ушиб и ссадину на руке.
Задержанный получил уголовное дело о хулиганстве.