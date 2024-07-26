Житель Красного Села пошёл на женщин с пистолетом, на Кржижановского оставили гильзу и раненого

Пистолет стал аргументом в споре в Красносельском и Невском районах Петербурга. В одном случае досталось девушке и женщине, в другом — обстреляли мужчину, оскорбившегося за подругу.



Об инциденте на улице Кржижановского, 5, полицейские узнали от больницы, куда накануне поступил 26-летний местный житель, стало известно «Фонтанке» 26 июля. По предварительным данным, пациенту, состояние которого сочли удовлетворительным, диагностировали ранения ноги, груди и руки.



Позднее он рассказал полицейским, что повздорил с компанией, когда в десятом часу вечера вышел в супермаркет вместе со своей 33-летней подругой. По словам пострадавшего, его девушку обсуждали так, что он метнул в трио незнакомцев бутылку с лимонадом.

