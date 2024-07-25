Во Всероссийском музее Пушкина в Петербурге сменили директора

Во Всероссийском музее Пушкина сменился директор. Как сообщили в самом учреждении культуры 25 июля, Сергей Некрасов отныне становится президентом музея. А директором назначена Ольга Корнева, с 2018 года занимавшая должность первого заместителя директора Музея железных дорог. Приказ о ее назначении на эту должность с 24 июля подписала министр культуры Ольга Любимова.

Основными задачами нового директора называют «дальнейшее развитие институции, расширение использования современных инструментов в деятельности музея и укрепление его позиции как одного из ведущих культурных центров страны».