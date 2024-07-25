Во Всероссийском музее Пушкина в Петербурге сменили директора

Во Всероссийском музее Пушкина сменился директор. Как сообщили в самом учреждении культуры 25 июля, Сергей Некрасов отныне становится президентом музея. А директором назначена Ольга Корнева, с 2018 года занимавшая должность первого заместителя директора Музея железных дорог. Приказ о ее назначении на эту должность с 24 июля подписала министр культуры Ольга Любимова.
Основными задачами нового директора называют «дальнейшее развитие институции, расширение использования современных инструментов в деятельности музея и укрепление его позиции как одного из ведущих культурных центров страны».
«Ольга Корнева будет продолжать работу по привлечению молодой аудитории, созданию специализированных программ и проектов, направленных на вовлечение молодежи в мероприятия музея, » — сказано в сообщении.
Сергей Некрасов руководил Всероссийским музеем Пушкина более 30 лет. Сегодня организация включает шесть музеев: Мемориальный музей-квартиру А.С. Пушкина на Мойке, 12, Мемориальный музей-квартиру Н.А. Некрасова, Литературно-монографическую экспозицию «А С. Пушкин. Жизнь и творчество», Музей-усадьбу Г Р. Державина, Мемориальный музей-дачу А.С.Пушкина и Мемориальный Музей-Лицей.