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    Во Всероссийском музее Пушкина в Петербурге сменили директора

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    Во Всероссийском музее Пушкина сменился директор. Как сообщили в самом учреждении культуры 25 июля, Сергей Некрасов отныне становится президентом музея. А директором назначена Ольга Корнева, с 2018 года занимавшая должность первого заместителя директора Музея железных дорог. Приказ о ее назначении на эту должность с 24 июля подписала министр культуры Ольга Любимова.

    Основными задачами нового директора называют «дальнейшее развитие институции, расширение использования современных инструментов в деятельности музея и укрепление его позиции как одного из ведущих культурных центров страны».

    «Ольга Корнева будет продолжать работу по привлечению молодой аудитории, созданию специализированных программ и проектов, направленных на вовлечение молодежи в мероприятия музея, » — сказано в сообщении.

    Сергей Некрасов руководил Всероссийским музеем Пушкина более 30 лет. Сегодня организация включает шесть музеев: Мемориальный музей-квартиру А.С. Пушкина на Мойке, 12, Мемориальный музей-квартиру Н.А. Некрасова, Литературно-монографическую экспозицию «А С. Пушкин. Жизнь и творчество», Музей-усадьбу Г Р. Державина, Мемориальный музей-дачу А.С.Пушкина и Мемориальный Музей-Лицей.

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