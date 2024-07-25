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    Загорают стоя, сидя и лежа. Фотограф показала переполненный пляж Анапы

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    Снимки пляжа «Высокий берег», который прошлым утром оказался переполнен отдыхающими, поразили россиян. На фотографиях видно, что многие люди были вынуждены стоять, так как свободных мест для лежания практически не осталось.

    «Мама дорогая! Некуда наступить», — пишет Марианна, которая засняла туристов.

    Марианна, фотограф из Анапы

    «Ужас, что ж они все сюда пришли. Берег большой», — отметила подписчица Мария.

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    Всю эту неделю в Анапе столбики термометров показывают до +32 градусов Цельсия. Вода прогревается до 23–25 градусов.

    Коллеги из 93.RU рассказывали о том, что в этом году большое количество туристов наблюдается в Сочи, в Анапе. К несчастью для отдыхающих, раньше времени зацвели водоросли. Еще хуже обстановка в Геленджике, где фиксируют ротавирус.

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