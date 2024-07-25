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    Фрегат «Штандарт» из-за санкций не пустили в порты Франции и Испании

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    Власти Испании и Франции запретили фрегату «Штандарт», построенному в Петербурге, заходить в порты из-за европейских санкций. На паруснике заканчиваются запасы еды и воды. Об этом в среду, 24 июля, «Фонтанке» рассказал капитан корабля Владимир Мартусь.

    К конце июня Европейский Союз ввел новые антироссийские санкции. Они распространились и на «копии исторических кораблей». Фрегат «Штандарт» в июле пришлет на крупнейший морской фестиваль во французский город Брест. Однако местные власти из-за санкций запретили вход в порт.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    «Многие европейцы возмущены этим решением. <...> Что сейчас делать — неясно. Стоя на якоре, надо понять, куда мы можем зайти, пойти…» — рассказал капитан в своем обращении.

    После этого «Штандарт» отправился в Испанию по приглашению Морского фестиваля, но и здесь власти страны запретили вход в порт.

    Проукраинские активисты недавно обратились к властям Испании с просьбой запретить фрегату «Штандарт» вход в порты страны.

    Как пишет испанский портал Outono с ссылкой на украинцев, сейчас фрегат «Штандарт» ходит под флагом островов Кука, хотя имеет петербургские корни и якобы связан с российскими властями.

    Корреспондент «Фонтанка» поговорил с «отцом» и бессменный капитаном парусника Владимиром Мартусем о ситуации. Подробнее — в нашем материале.

    Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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