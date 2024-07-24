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    Песков рассказал, когда Instagram* перестанет быть в России «Запретграмом»

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram*, как и другие платформы, надо использовать, чтобы доносить свою точку зрения, но не в условиях военных ограничений.

    Слова пресс-секретаря президента о возобновлении доступа к соцсети, которую блогеры называют «Запретграмом», на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже» 24 июля приводит ТАСС.

    «Я считаю, что, да, лучше как можно скорее возобновить, — сказал Дмитрий Песков. — Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения» (цитата по ТАСС).

    При этом Песков подчеркнул, что «мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения».

    Instagram* в России признал экстремистской соцсетью и запретил в марте 2022 года Тверской суд Москвы. Роскомнадзор и Генеральная прокуратура попросили признать компанию Meta**, которой принадлежит Instagram*, экстремистской организацией. Причиной послужила публикация внутреннего письма компании, в котором сообщалось о снятии запрета на размещение призывов к насилию в отношении российских граждан.

    * Запрещен на территории России.

    **Запрещена в России как экстремистская организация.

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