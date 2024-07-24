Песков рассказал, когда Instagram* перестанет быть в России «Запретграмом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram*, как и другие платформы, надо использовать, чтобы доносить свою точку зрения, но не в условиях военных ограничений.



Слова пресс-секретаря президента о возобновлении доступа к соцсети, которую блогеры называют «Запретграмом», на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже» 24 июля приводит ТАСС.



«Я считаю, что, да, лучше как можно скорее возобновить, — сказал Дмитрий Песков. — Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения» (цитата по ТАСС).

