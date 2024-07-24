«Очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности». Основательница WB Бакальчук рассказала свою версию конфликта с мужем

Между основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом произошел конфликт, о котором супруг рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову. Бакальчук заявил, что в компании происходит рейдерский захват, из-за чего финансовые показатели маркетплейса падают вниз. Слова мужа основательница Wildberries опровергла и назвала происходящее не рейдерским захватом, а разводом. Также журналистам РБК удалось получить другие комментарии Бакальчук по происходящему недопониманию между супругами.



Сделку с Russ Татьяна Бакальчук назвала началом трансформации. По словам основательницы маркетплейса, «абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня» можно создать с помощью рекламных инструментов, которыми располагает Russ. Ухудшение финансовых показателей компании бизнесвумен опровергла, заявив, что «только за первую половину текущего года оборот Wildberries вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Увольнение топ-менеджеров Wildberries из-за объединения с Russ Бакальчук также опровергла.

«При объединении наших компаний — Wildberries и Russ — команда, которая строила вместе со мной бренд WB, осталась с тем же или с расширенным функционалом», — сообщила основательница компании.

Татьяна Бакальчук отказалась делиться подробностями бракоразводного процесса с мужем Владиславом и выразила непонимание, с какой целью супруг ввел в заблуждение других людей. «И у меня, и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», — заявила основательница WB.

Напомним, что 23 июля Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. «Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», — описывает ситуацию в ролике предприниматель. Рамзан Кадыров пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».