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    «Очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности». Основательница WB Бакальчук рассказала свою версию конфликта с мужем

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    Между основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом произошел конфликт, о котором супруг рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову. Бакальчук заявил, что в компании происходит рейдерский захват, из-за чего финансовые показатели маркетплейса падают вниз. Слова мужа основательница Wildberries опровергла и назвала происходящее не рейдерским захватом, а разводом. Также журналистам РБК удалось получить другие комментарии Бакальчук по происходящему недопониманию между супругами.

    Сделку с Russ Татьяна Бакальчук назвала началом трансформации. По словам основательницы маркетплейса, «абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня» можно создать с помощью рекламных инструментов, которыми располагает Russ. Ухудшение финансовых показателей компании бизнесвумен опровергла, заявив, что «только за первую половину текущего года оборот Wildberries вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

    Увольнение топ-менеджеров Wildberries из-за объединения с Russ Бакальчук также опровергла.

    «При объединении наших компаний — Wildberries и Russ — команда, которая строила вместе со мной бренд WB, осталась с тем же или с расширенным функционалом», — сообщила основательница компании.

    Татьяна Бакальчук отказалась делиться подробностями бракоразводного процесса с мужем Владиславом и выразила непонимание, с какой целью супруг ввел в заблуждение других людей.

    «И у меня, и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», — заявила основательница WB.

    Напомним, что 23 июля Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. «Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», — описывает ситуацию в ролике предприниматель. Рамзан Кадыров пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».

    Об объединении Wildberries и Russ стало известно 18 июня. Их целью стало совместное создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Это Россия, СНГ, страны глобального Юга (Азии, Африки, Ближнего Востока, Индия и Китай).

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