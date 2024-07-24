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    Олаф Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера

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    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что намерен баллотироваться на второй срок в 2025 году.

    На летней пресс-конференции в Берлине Олаф Шольц, будучи членом социал-демократической партии в Германии (СДПГ), озвучил планы своей партии одержать победу на предстоящих парламентских выборах. При этом политик отметил, что снова будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ. Трансляцию конференции вел канал Bild.

    «СДПГ — очень сплоченная партия, — сказал Шольц. — И я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером».

    Парламентские выборы в Германии запланированы на осень 2025 года.

    Напомним, выборы в Европейский парламент для СДПГ оказались провальными.

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    Олаф ШольцКанцлер ФРГВторой срокСдпгВыборы в германии
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