Неспешивание на переходах и неправильная парковка: сервис кикшеринга МТС Юрент рассказал о 25 тыс. штрафов в Петербурге

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С начала сезона сервис кикшеринга МТС Юрент выписал около 25 тыс. штрафов в Петербурге. Главными причинами стали неспешивание на пешеходных переходах и неправильная парковка. 4,2 тыс. взрослых пользователей были заблокированы сервисом за серьезные или систематические нарушения.

Как рассказали в сервисе, выявлять нарушения правил дорожного движения помогают в Петербурге около 50 консультантов по безопасности, которые дежурят на 40 наиболее популярных среди самокатчиков точках города. В этом году их число увеличилось в полтора раза, и благодаря им было выявлено каждое второе нарушение. В целом по стране консультантами по безопасности работают около 2,5 тыс. человек в 30 городах. Они фиксируют нарушения на улицах и отправляют информацию о нарушителях в службу поддержки сервиса, где принимается решение о штрафных санкциях или других мерах относительно пользователей.

Также нарушителей выявляют с помощью городских камер и органов правопорядка, которые проводят рейды, в том числе с кикшеринговыми компаниями. Как отметили в компании, по итогам штрафов количество случаев такого нарушения, как езда вдвоем, сократилось на 40%.

В МТС Юрент рассказали, что с 27 мая были увеличены наказания за нарушение ПДД всеми операторами. Так, за езду в нетрезвом виде штраф теперь составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тыс. рублей, передача самоката несовершеннолетнему обойдется в 10 тыс. рублей, а за неспешивание на пешеходных переходах придется заплатить одну тысячу рублей. За некоторые нарушения, помимо штрафа, пользователю грозит блокировка аккаунта, которая может быть как сезонной, так и пожизненной.