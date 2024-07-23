А не хотите заплатить в 4 раза больше? Как изменится счет за горячую воду после перехода на норматив

Фото: Егор Алеев / ТАСС Поделиться Поделиться





В Петербурге есть дома на сцепке, которые уже перевели с приборов учета по теплу на норматив. И у них имеется шок-контент для остальных, которых это тоже ждет.



Необычный расчет от ТГК-1 на два адреса по Замшиной улице пришел за июнь 2024 года. ЖСК-672 (Замшина ул., д. 25, к. 3) насчитали 39 Гкал, ЖСК-721 (Замшина ул., д. 25, к. 4) — 67 Гкал. Умножили на стоимость это самой гигакалории (1759,50 руб.) и получили: первый дом должен заплатить 82,4 тысячи рублей, второй — 142 тысячи. Управдомы подумали, что им примерещилось: год назад дома потребляли в июне 14–15 Гкал и платили по 30 тысяч рублей; тариф с тех пор не менялся. Недолгое расследование показало: эти два дома — одни из первых ласточек реформы по начислению оплаты за тепло для сцепки.



Сцепка — это система, когда из соседних домов лишь один подключен напрямую к сетям теплоснабжающей организации, остальные — его субабоненты, то есть питаются теплоносителем по идущим от него вторичным сетям. Общедомовой прибор учета (ОДПУ) стоит только во флагманском здании, его показания раньше раскидывали по квадратным метрам всех причастных домов, делая вид, что тепло, пока идет между домами, не теряется. Минстрой с 2012 года пытался доказать городу, что это неправильно и надо все дома на сцепке считать по нормативу. Город согласился только сейчас, подробнее читайте на «Фонтанке».



Как считали Когда мы говорим про лето и гигакалории, речь на практике не об отоплении — какое отопление в июне? Речь о горячей воде (ГВС). Но в Петербурге нечасто встретишь отдельный договор между ТСЖ, УК или ЖСК с теплоснабжающей организацией на ГВС. Как нечасто встретишь в старых домах отдельный общедомовой прибор учета на горячую воду. Ресурсная организация поставляет в дом тепловую энергию, ее и считает ОДПУ. За отопление жильцы платят непосредственно по насчитанным гигакалориям, за ГВС — по кубометрам: их количество высчитывают исходя из того, что на подогрев 1 куба воды уходит 0,06 Гкал, это специфика однокомпонентного тарифа.



В сцепке на Замшиной «ведет» ЖСК-672, его дом головной. Раньше ОДПУ в нем считал фактическую теплоэнергию, получившееся раскидывали по жильцам обоих корпусов — в виде гигакалорий и кубометров, в зависимости от строчки в квитанции. Теперь ТГК-1 игнорирует ОДПУ на сцепке, как того и требуют правила предоставления коммунальных услуг, и выставляет двум ЖСК счета по нормативу, и по горячей воде тоже. Его отличие от «отопительного» не только в цифрах, но и в принципе расчета — на душу населения.



Теперь подробнее. С июня ТГК-1 считает, что в корпусе № 3 проживают 187 человек, в корпусе № 4 — 322. Это дома «с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем», для них норматив по горячей воде составляет 3,48 кубометра в месяц на одного жильца. Так что его просто умножают на количество людей и получают: корпусу № 3 поставили в июне 651 кубометр воды, корпусу № 4 — 1120 (на их подогрев как бы и пошли рекордные для этой пары 39 и 67 гигакалорий). За них ЖСК и должны заплатить в сумме 220 тысяч рублей.



В домах на Замшиной у ТГК-1 нет отдельных прямых транзакций с жильцами, компания посчитала все вместе и ждет своих денег от головного ЖСК-672, с которым у нее договор. А вот самому ЖСК придется как-то распределять эту несусветную, по сравнению с прошлым июнем, цифру между соседями. Как рассказал «Фонтанке» глава кооператива Константин Кузнецов, бо́льшая часть квартир оборудована индивидуальными приборами учета. Поэтому за горячую воду, пролитую в ванных и кухнях, платить будут по их показаниям, как и раньше, а если прибора в квартире нет — то по нормативу (здесь тоже ничего не меняется). Но есть общедомовые нужды — горячая вода для содержания лестничной клетки. «Фонтанка» много раз рассказывала, что в эту строчку иногда стараются впихнуть все то, что не удается собрать за индивидуальное потребление. Жильцы жалуются на это, но обычно управляющей компании просто неоткуда взять деньги, кроме как с них. В данном случае в общедомовые нужды придется вписывать весь кратный рост квитанции, это примерно по лишней тысяче рублей на квартиру. Либо брать деньги из каких-то других расходных статей ЖСК, того же текущего ремонта.



В домах, где у тепловиков есть прямые договоры с жильцами на горячую воду, люди платят за квартиры по приборам учета или по нормативу, а за общедомовые нужды ресурсоснабжающая организация выставляет счет управляющей, просто умножая площадь этого общедомового имущества на специальный норматив.

А сколько у нас шпаг?

Константин Кузнецов понимает, что его «флагманскому» дому еще повезло по сравнению с корпусом № 4, которому насчитали чуть ли не вдвое больше жильцов, даром что они одинаковые, по 14 этажей и по 97 квартир. По данным «Фонтанки», для расчета взяли цифры с портала «Наш Санкт-Петербург» — потому что иных данных ТГК-1 не получила. Начисления скорректируют, как только получат актуальную «перепись населения».



Собеседники на энергетическом рынке объясняют принцип, который часто работает: «Ресурсники запрашивают количество людей в УК, в ГЖИ, снова в УК. Если не дают — то берут последние актуальные данные, выставляют счет УК. Та распределяет плату между жильцами, и в этом случае она-то уж точно не выставит больше, чем фактически живет людей в доме. Вот вам сразу и актуализация данных и перерасчет».



В ГУП «ТЭК» напоминают, что при заключении договора теплоснабжения дома необходимо предоставить справку о количестве зарегистрированных и временно проживающих граждан. По правилам, обязательным при заключении этого договора (постановление правительства № 124), управляющие организации ежемесячно направляют ресурсоснабжающим компаниям сведения, которые включают в себя и справку о количестве зарегистрированных, и сведения о количестве временно проживающих, и число жителей, имеющих приборы учета, и число временно отсутствующих.



Константин Кузнецов из ЖСК-672 уже сделал запрос в паспортный стол, чтобы пересчитать реальное число соседей и, может быть, хоть этим чуть снизить нормативный аппетит ТГК-1.



Это навсегда?



В некотором смысле да. ГУП «ТЭК», как писала «Фонтанка», за 10 лет расцепил два дома — на Вавиловых, а всего их порядка 4 тысяч. «Предприятие не вправе самостоятельно производить мероприятия по разъединению МКД на «сцепке», а также не может быть инициатором по данному вопросу, поскольку не является владельцем внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и не в праве распоряжаться чужим имуществом», — говорят в «ТЭК». То есть должна быть воля жильцов, готовых оплачивать реконструкцию сетей дома и создание индивидуального теплового пункта.



Сейчас в зоне теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» находится 11 602 абонента в домах на сцепке; из них 10 051 — на прямых договорах с предприятием. И в отличие от ТГК-1, которая уже официально сообщила о повальном переходе сцепки на норматив, «ТЭК» ничего такого не говорит. На прямой вопрос «Фонтанки» там ответили: «Предприятие производит перерасчет предыдущих периодов теплопотребления и в дальнейшем расчет МКД на «сцепке» по нормативу потребления при получении предписаний ГЖИ СПб (прокуратуры) в части конкретных МКД. В предписаниях содержится информация о необходимости производить расчет МКД исходя из норматива потребления коммунальной услуги, несмотря на наличие ОДПУ, учитывающего теплопотребление всех МКД на "сцепке"». Проще говоря: если контрольно-надзорный орган ткнет в конкретный адрес и скажет переводить — только тогда и переведут.



«Фонтанка» рассказывала, что уже даже куратор «ТЭКа» — комитет по энергетике — ссылается на разъяснения Минстроя, который говорит, что главный прибор учета в первом доме «сцепки» нельзя применять для начислений, все они должны уходить на норматив. Этой же позиции придерживается ГЖИ. Однако у ГУП «ТЭК» свое видение ситуации. Законодательство не рассказывает, как распределять теплопотребление по сцепке, говоря там: «Однако указанное не означает, что в подобной ситуации следует игнорировать показания ОДПУ. Пока по данному вопросу нет единообразной судебной практики о правомерности/неправомерности расчетов с МКД «на сцепке» по показаниям ОДПУ».



Контрольно-надзорные органы, которые не считают прибор учета в сцепке нормальным счетчиком, опираются на правила предоставления коммунальных услуг, согласно которым ОДПУ может быть собственностью жильцов только конкретного дома. Но «ТЭК» против ограниченного толкования: «Жилые дома с учётом существующих технических особенностей устройства их системы теплоснабжения представляют собой единый объект для обеспечения коммунальными услугами, в связи с чем определение платы за предоставленный ресурс исходя из существующих приборов учёта нельзя признать незаконным».



И еще одно, интересное. «Фонтанка» рассказывала, с какими скандалами эти самые общедомовые приборы учета в свое время ставили в домах. Часть ОДПУ в «сцепках» монтировали ресурсники (то есть тот же «ТЭК») во исполнение 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Возмещение расходов на эти работы возложили на собственников помещений в «сцепочных» зданиях, их распределяют в соответствии с площадями домов. И если просто объявить эти приборы бессмысленными, это вовсе не означает, что теперь за них можно будет не платить. «При выводе из эксплуатации таких ОДПУ оснований для освобождения собственников от возмещения затрат, понесенных в связи с установкой приборов учёта, не имеется, что может привести к негативным социальным последствиям», — намекает предприятие.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»