Прощай, общий счетчик, здравствуй, норматив! Петербург переходит на новую систему оплаты отопления

С нового отопительного сезона в Санкт-Петербурге дома на сцепке, которые получают тепло от соседних зданий, будут платить за отопление по нормативу, а не по показаниям единственного прибора учета. Это решение, наконец, соответствует федеральным правилам: вообще-то они действуют уже давно, но до сих пор квитанции здесь выставляли по счетчику. Изменения коснутся более 4000 адресов, суммы в платежках могут серьезно измениться.

Обращаем ваше внимание на то, что текстовая версия этого материала вышла на «Фонтанке» 18 июля. Ищите свой адрес в таблице, опубликованной в статье «Сцепка гниет с головы. Что изменится в оплате тепла для нескольких тысяч домов Петербурга».