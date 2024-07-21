    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-з

    758мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.02eur96.04

    Fontanka.Digital

    Прощай, общий счетчик, здравствуй, норматив! Петербург переходит на новую систему оплаты отопления

    13579
    6 комментариев

    С нового отопительного сезона в Санкт-Петербурге дома на сцепке, которые получают тепло от соседних зданий, будут платить за отопление по нормативу, а не по показаниям единственного прибора учета. Это решение, наконец, соответствует федеральным правилам: вообще-то они действуют уже давно, но до сих пор квитанции здесь выставляли по счетчику. Изменения коснутся более 4000 адресов, суммы в платежках могут серьезно измениться.

    Обращаем ваше внимание на то, что текстовая версия этого материала вышла на «Фонтанке» 18 июля. Ищите свой адрес в таблице, опубликованной в статье «Сцепка гниет с головы. Что изменится в оплате тепла для нескольких тысяч домов Петербурга».

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Fontanka.digitalЖКХ в ПетербургеОтоплениеОтопление в ПетербургеКоммунальные услугиЦены растут
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close