Попробуй — разорви. В Смольном рассказали, сколько домов перестали отапливать по сцепке

За последние 10 лет ГУП «ТЭК СПб» снял со «сцепки» только один дом. В городе их около 4 тысяч.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике 19 июля, речь идет о расцепке домов по адресу ул. Вавиловых, д. 7, корп.2 (это был головной дом, который был подключен к сетям «ТЭК») и ул. Вавиловых, д. 9, корп. 2 (он отапливался по вторичным сетям от головного).
«Сцепка» — это способ подключения жилых домов к централизованной системе теплоснабжения. Такие многоквартирные дома не имеют непосредственного присоединения к сетям, которые эксплуатируют теплоснабжающие организации, и подключены к индивидуальному тепловому пункту, расположенному в первом («головном») доме. Этот способ подключения домов к системе центрального отопления применялся с середины XX века, в том числе с целью перевода домов с печного отопления. С 2013 года подключение домов к сетям теплоснабжения по «сцепке» исключено законодательно.
Как пояснили в комитете, для «расцепки» необходимо проложить новые участки теплосетей по дворовым территориям и, как правило, реконструировать сами здания, чтобы смонтировать индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Не говоря уже о реконструкции внутридомовой системы теплоснабжения, так как внешние сети — это только часть работы.
Теплоснабжающая организация может приступить к «расцепке», только заключив с УК договор на подключение. «Работы по созданию ИТП и реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения дома осуществляются УК за счет средств собственников помещений на основании решения общего собрания, — поясняют в комитете. — И это наиболее затратная группа мероприятий, необходимых для реализации «расцепки».
По данным Смольного, сейчас в Петербурге 3 841 дом на «сцепке» (депутат Алексей Цивилев опубликовал список, который получили от комитета, насчитав более 4 тысяч адресов).
Ранее стало известно, что спустя более 10 лет споров петербургские чиновники все же взяли за основу разъяснения Минстроя (они ссылаются на два — от 2020 и 2024 годов): согласно им, начисления за тепло домам на сцепке нельзя выставлять на основании прибора учета, который расположен только в головном доме. Среди прочего, причина в том, что он не учитывает потери на сетях между зданиями. В связи с этим плата за тепло должна начисляться таким домам по нормативу, что и запланировано на новый отопительный сезон. Каков этот норматив и как это скажется на сумме в квитанции — читайте на «Фонтанке».