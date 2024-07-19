Попробуй — разорви. В Смольном рассказали, сколько домов перестали отапливать по сцепке

За последние 10 лет ГУП «ТЭК СПб» снял со «сцепки» только один дом. В городе их около 4 тысяч.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике 19 июля, речь идет о расцепке домов по адресу ул. Вавиловых, д. 7, корп.2 (это был головной дом, который был подключен к сетям «ТЭК») и ул. Вавиловых, д. 9, корп. 2 (он отапливался по вторичным сетям от головного).



«Сцепка» — это способ подключения жилых домов к централизованной системе теплоснабжения. Такие многоквартирные дома не имеют непосредственного присоединения к сетям, которые эксплуатируют теплоснабжающие организации, и подключены к индивидуальному тепловому пункту, расположенному в первом («головном») доме. Этот способ подключения домов к системе центрального отопления применялся с середины XX века, в том числе с целью перевода домов с печного отопления. С 2013 года подключение домов к сетям теплоснабжения по «сцепке» исключено законодательно.