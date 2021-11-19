Двухкомпонентный суд. ТСЖ лишило Смольный важного документа, но не оспорило новый тариф на горячую воду

Петербургский комитет по тарифам 18 ноября выпустил информационное письмо о том, как именно необходимо рассчитывать цифры в квитанциях за отопление и горячую воду. Цифры там все прежние, но это не блажь и не обязательная программа по методологии — чиновники только что проиграли суд, и теперь из их ежегодного распоряжения выкидывают ряд пунктов. Это правовое эхо канонады с фронтов многолетней войны за двухкомпонентный тариф.



В Санкт-Петербургский городской суд еще весной обратилось ТСЖ «Российский, 14», которое требовало признать недействительным распоряжение комитета по тарифам от 16 декабря 2020 года: в нем чиновники, как делают каждый год, установили расценки для расчета платы за горячую воду и отопление на 12 месяцев вперед. Расчет этот льготный: жители платят по единой цене, не приближающейся к экономически обоснованной, разницу тепловикам в форме субсидий возмещает городской бюджет (к примеру, на следующий год заложили 18 млрд рублей). Цифры известны. С января тарифы не менялись: отопление — 1818,29 руб./Гкал, горячая вода для управляющих организаций — столько же, горячая вода для населения — 109,10 руб./куб. м. Рост произошел с 1 июля: 1880,11 руб./Гкал и 112,81 руб./куб. м.



Несмотря на то, что ТСЖ хотело выбросить в помойку все распоряжение целиком, главный и многолетний сюжет — горячая вода. Дело в том, что теплоснабжающая организация (в данном случае ГУП «ТЭК») выставляет свой счет жилищникам в рублях за гигакалории; а сама управляющая компания или ТСЖ собирают с граждан в рублях за кубометр.

«Фонтанка» неоднократно писала об этой коллизии. Чтобы свести две строчки, используют утвержденный норматив: считают, что на подогрев одного куба воды уходит 0,06 Гкал. И если бы температура в кране не гуляла в зависимости от времени года или времени суток, если бы в стоимость гигакалории закладывали все расходы тепловиков (включая поддержание температуры в системе), уравнение могло бы сложиться. Но оно не складывается: собранного с жильцов за учтенные кубометры управляющим компаниям не хватает, чтобы расплатиться с котельной.



Решить этот вопрос надеялись с помощью введения двухкомпонентного тарифа: чтобы граждане отдельно оплачивали объем холодной воды и отдельно — теплоэнергию, которая потрачена на ее подогрев. Это бы увеличило счет на горячее водоснабжение, но уменьшило бы на отопление. Параллельно разрешилась бы еще одна многолетняя несправедливость: в единую стоимость гигакалории заложены траты тепловиков на весь полезный отпуск горячей воды — и в краны, и в батареи, так что опосредованно за ГВС платят и те, у кого дома бойлеры и горелки.



В иске ТСЖ «Российский, 14», как в капле воды, и отразился этот сюжет. «Истец указал на то, что является исполнителем коммунальных услуг, при этом при начислении платы за горячее водоснабжение применяет установленный распоряжением [комитета по тарифам] тариф в руб./куб. м, а поставщик коммунального ресурса применяет тарифы в руб./Гкал, — сухо сформулировано в судебном решении, — что приводит к превышению размера денежных обязательств административного истца перед ГУП «ТЭК СПб» за объем поставленной тепловой энергии по сравнению с объемом обязательств потребителей коммунальной услуги перед административным истцом. Истец указал, что в открытой системе теплоснабжения подлежит установлению двухкомпонентный тариф на горячую воду, действующим нормативным регулированием не предусмотрено установление в открытой системе теплоснабжения одноставочного тарифа на горячую воду в руб./Гкал».



«Вот у меня есть счетчик, и есть тариф для населения — 112,81 за кубометр, — рассказал «Фонтанке» председатель правления ТСЖ Александр Беленков. — Что у меня прошло в кубах, то я и умножаю на этот тариф и оплачиваю ГУП «ТЭК» вне зависимости от того, что они мне присылают. По их версии, у меня растет задолженность. Наши цифры вообще не совпадают, даже там, где приняты наши контррасчеты. У нас за последние года 3 нет ни одного подписанного акта».



По словам Беленкова, вилка между тем, что насчитывается для населения по кубометрам, и тем, что выставляет ТЭК в отношении ТСЖ, колеблется в зависимости от сезона. «Когда наступает лето, они резко поднимают температуру горячей воды, — говорит он. — Видимо, для того, чтобы отбить свои деньги, когда нет отопления и становится грустно. И вилка тогда растет: в летние месяцы она 300–400 тысяч, в зимние — 250–280 тысяч. За октябрь они мне начислили 816 тысяч по горячей воде, а я могу собрать с людей только 553 тысячи».



Эти четверть миллиона разницы имеют все шансы превратиться в просрочку, которую ТЭК пойдет взыскивать в суд, вместе со всеми набежавшими неустойками. Насчет неустоек у ТСЖ — отдельная боль. «Скажем, прошел октябрь. Счет-фактуру они выставляют 8–10 ноября, — говорит Беленков. — Я эти суммы принимаю, выставляю к расчетам в квитанции — 15 числа. У меня собираемость где-то 85%. Но даже их я соберу к 10 декабря, это срок оплаты по розовым квитанциям. А ТЭК хочет, чтобы я с ним расплатился до 25 ноября, от этой даты они начинают рассчитывать неустойку».



«В своих правоотношениях стороны руководствуются условиями заключенного договора, которым предусмотрено, что оплата стоимости потребленной абонентом тепловой энергии производится в течение 5 банковских дней с момента выставления платежного требования, которое предприятие, в свою очередь, должно выставить в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, — сообщили в пресс-службе ТЭК. — ГУП «ВЦКП» выставляет квитанции в рамках договора оказания услуг по выставлению квитанций, заключенного с ТСЖ. Стороной данного договора ГУП «ТЭК СПб» не является, условия данного договора на ГУП «ТЭК СПб» не распространяются».



В базе арбитража можно найти много судебных разбирательств между ТЭК и ТСЖ «Российский, 14». Там, где дело дошло до решений, встречаются очень неприятные для ресурсоснабжающей организации формулировки: «Суд считает обоснованными доводы ответчика в отношении оплаты горячей воды исходя из показаний общедомовых приборов учета, фиксирующих расход воды в куб. м и по тарифу, установленному в рублях за куб. м, — говорится в одном из них, которое затем устояло и в апелляции. — Ответчик должен оплачивать коммунальный ресурс в том объеме, в котором его должны оплатить в совокупности конечные потребители по установленным для них правилам. Законных оснований возлагать на ответчика плату коммунального ресурса в большем объеме не имеется». Проще говоря, что горожане оплатили по кубометрам горячей воды — то и положено ТЭКу.



Сейчас, по расчетам ГУП «ТЭК», просроченная задолженность ТСЖ — 8,26 млн рублей (без учета сентября и октября). Но в ноябре предприятие внесет изменения в бухгалтерский учёт из-за очередного решения арбитража, и просрочка сократится до 5,84 млн. руб.



Однако городской суд препарировал не вопросы справедливости, а конкретный документ, который ему принесло ТСЖ. В итоге аккурат 1 июля он согласился, что распоряжение комитета по тарифам действительно принято с нарушениями и частично носит дублирующий характер, кроме того — в него ошибочно не включили слово «льготный», добавив путаницы. Вывод — документ признать недействительным, обязать комитет принять новый — со всеми замечаниями. ТЭК пошел в апелляцию, но та лишь уточнила месяц назад, что недействительной признается часть распоряжения, относящаяся к многоквартирным домам (частные дома из-под суда вывели).



Комитет не спорил. Дело в том, что, несмотря на формальную сторону дела, выиграл именно он. Суд не стал рассматривать вопрос двухкомпонентного тарифа, который так благополучно и подвис. А отмена распоряжения не влияет на легитимность тарифов: и общий льготный тариф, и различный экономически обоснованный и так уже вписаны в отдельные документы комитета по отношению к каждому конкретному поставщику услуг: от ГУП «ТЭК» и ТГК-1 до самых маленьких. Именно об этом и сообщает комитет по тарифам в информационном письме от 18 ноября. И напоминает, что расчеты за горячую воду должны производиться исходя из стоимости кубометра и из норматива расхода теплоэнергии на ее подогрев — те самые 0,06 Гкал. ТСЖ намерено идти в кассацию.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

