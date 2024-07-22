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    Страшен не молниями, а когтями. День рождения тигра Зевса отпраздновали в Ленинградском зоопарке

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    В Ленинградском зоопарке отметили День рождения тигра Зевса. Полосатому проказнику исполнилось 2 года. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает зоопарк в своем Telegram-канале.

    Уже двухгодовалый тигр Зевс приехал в Петербург из Мариуполя ещё малышом. С тех пор он успел обжиться в своем вольере: у него появился свой бассейн и игрушки, на которых зверь оттачивает свои охотничьи навыки. При этом хищник любит охотиться и разрушать не только игрушки, но и коробки.

    Ленинградский зоопарк

    «В этот знаменательный день мы подготовили для него картонный замок, наполненный пластиковыми «жертвами». Он с восторгом разнёс на кусочки подарок, облюбовав мощными зубами каждую игрушку», — рассказывают в зоопарке.

    Как поделились киперы, Зевс по-прежнему отличается озорством и непоседливостью. Несмотря на это, со временем полосатый проказник все же стал более осмотрительным.

    Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали, как белая медведица Снежинка проводит настоящие спортивные тренировки.

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    ТигрЗевсЛенинградский зоопарк
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