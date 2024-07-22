Опорочила поп-короля. Суд в Москве взыскал более 280 тысяч рублей с Успенской за клевету о Киркорове

Замоскворецкий суд Москвы 22 июля признал слова Любови Успенской в интервью журналистке Алене Блин порочащими честь и достоинство Филиппа Киркорова. Певица заплатит 281 тысячу рублей за то, что назвала поп-короля «женоненавистником», сообщает РИА Новости.

Кроме того, по решению суда Успенскую обязали опровергнуть сказанные ей слова в течение 10 дней, а платформы «Дзен» и «ВКонтакте» должны удалить интервью, в котором опорочили честь Киркорова. Алена Блин (Жигалова), на чьем канале вышло видео с Успенской, уже извинилась перед поп-музыкантом.



К слову, в своем иске Киркоров требовал с Успенской 10 миллионов рублей. Однако суд решил, что певица должна компенсировать моральный вред суммой в 70 тысяч рублей. Еще 85 тысяч Успенская заплатит за расходы на оплату услуг адвоката, а оставшиеся 126 тысяч — за нотариальное обеспечение доказательств, госпошлину и почтовые расходы.



В свою очередь, Успенская также подала иск на Киркорова. Как стало известно из картотеки портала судов общей юрисдикции Москвы, предварительное судебное заседание пройдет 7 августа. Первое исковое заявление Успенской к Киркорову суд вернул обратно. Певица требует с поп-музыканта 10 миллионов рублей за то, что он назвал ее «попрошайкой».



Напомним, что сначала звезды поругались из-за работы пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская осталась недовольна работой врача и даже решила разобраться с ним в правовом поле, а вот Киркоров, напротив, решил заступиться за хирурга.



«Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру», — рассказал тогда поп-артист, отметив, что «не будет опускаться до разборок с Успенской».