    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    758мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.02eur96.04

    Двух травмированных детей обнаружили под окнами домов в разных районах Петербурга. Один из них иностранец

    1054
    обсудить

    За прошедшие сутки как минимум двух детей госпитализировали с травмами, полученными в результате падения из окон. Об этом 21 июля стало известно «Фонтанке».

    Накануне около двух часов дня мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о том, что со второго этажа дома в Выборгском районе выпала его шестилетняя дочь. По предварительным данным, девочку на некоторое время оставили без присмотра, в итоге ее в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 19. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

    Ближе к ночи субботы с закрытой травмой живота, переломом лобной кости и другими травмами в тяжелом состоянии в 19-ю детскую горбольницу поступил еще один шестилетний ребенок, гражданин Саудовской Аравии. По предварительным данным, мальчик выпал из окна пятого этажа гостиничного номера на Невском проспекте.

    Следственный комитет проводит проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Выпал из окна
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close