Двух травмированных детей обнаружили под окнами домов в разных районах Петербурга. Один из них иностранец

За прошедшие сутки как минимум двух детей госпитализировали с травмами, полученными в результате падения из окон. Об этом 21 июля стало известно «Фонтанке».

Накануне около двух часов дня мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о том, что со второго этажа дома в Выборгском районе выпала его шестилетняя дочь. По предварительным данным, девочку на некоторое время оставили без присмотра, в итоге ее в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 19 . Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.