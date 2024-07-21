Мокрая, грязная, но счастливая. Один день Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова 20 июля весь день рассказывала о похождениях панды Катюши. Подрастающая пандочка очень активная. Она бегает, купается, лазает по решеткам в вольере.
«Мокрая, грязная, но счастливая Катюша. Набегалась по вольеру, искупалась в бассейне», — комментирует Светлана Акулова.
А потом Катюша ложится отдыхать.
Катюше скоро исполнится год. Она появилась на свет 24 августа 2023 года, ее родители — панды Диндин и Жуи, которых в мае 2019 года в рамках панда-дипломатии власти Китая передали России.