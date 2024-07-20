Эскалация на Ближнем Востоке: удары Израиля по Ливану, видео из Йемена

Как минимум три человека погибли и более 80 получили ранения в результате атаки израильских ВВС на порт города Ходейда на берегу Красного моря в Йемене 20 июля. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.

Высший политический совет хуситов заявил, что на авиаудары Израиля по Ходейде будет дан «эффективный ответ», пишет Al Jazeera .

«Наша поддержка палестинского народа исходит из наших принципов, убеждений и религии. Мы не дрогнем и не отступим. Мы продолжим эту поддержку, если Бог позволит, и по нашему врагу будут нанесены более существенные удары», — говорится в заявлении совета.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку йеменского порта Ходейда ответом на удары со стороны хуситов, в частности на атаку БПЛА по Тель-Авиву 19 июля.



«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил Нетаньяху в обращении в соцсетях.



«Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, Газе или Ливане»,— сказал он.

