Эскалация на Ближнем Востоке: удары Израиля по Ливану, видео из Йемена

Как минимум три человека погибли и более 80 получили ранения в результате атаки израильских ВВС на порт города Ходейда на берегу Красного моря в Йемене 20 июля. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.
Высший политический совет хуситов заявил, что на авиаудары Израиля по Ходейде будет дан «эффективный ответ», пишет Al Jazeera.
«Наша поддержка палестинского народа исходит из наших принципов, убеждений и религии. Мы не дрогнем и не отступим. Мы продолжим эту поддержку, если Бог позволит, и по нашему врагу будут нанесены более существенные удары», — говорится в заявлении совета.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку йеменского порта Ходейда ответом на удары со стороны хуситов, в частности на атаку БПЛА по Тель-Авиву 19 июля.
«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил Нетаньяху в обращении в соцсетях.
«Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, Газе или Ливане»,— сказал он.
Тем временем израильские самолёты атаковали город Адлун на юге Ливана, примерно в 30 километрах от границы с Израилем, передает Al Jazeera. Прогремел взрыв — по данным источников Reuters, взорвался склад боеприпасов «Хезболлы».
Напомним, днём самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда. По данным арабских СМИ, основными целями стали нефтехранилища в порту, городская электростанция и здание военной полиции. Израиль, как пишет Al Hadath, действовал совместно с США и Великобританией.