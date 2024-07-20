Al Hadath: Израиль вместе с США нанес прямые удары по нефтяным объектам в порту Йемена

Несколько топливных складов, расположенных в порту города Ходейда в Йемене, 20 июля подверглись атаке с воздуха. На кадрах в соцсетях — мощные пожары.
По данным Al Hadath, прямые удары по нефтяным объектам нанесли 12 самолетов. Есть погибшие и раненые.
Израиль, по информации издания, действовал совместно с США и Великобританией. Такое решение было принято в ответ на нападение хуситов на Тель-Авив, где вчера в результате атаки ракеты и беспилотников погиб один человек и восемь получили ранения.
UPD: Удары нанесены по нефтехранилищам и электростанции, два человека погибли, трое ранены, передает РИА Новости со ссылкой на представителя хуситов.
В 19:20 армия Израиля в своем канале заявила, что удар по нефтехранилищам в Йемене стал «ответом на сотни нападений на Израиль, совершенных в последние месяцы».