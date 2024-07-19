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    Взрыв из-за падения воздушной цели в Тель-Авиве: есть погибший и раненые

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    В центре Тель-Авива, неподалеку от консульства США, ночью 19 июля прогремел взрыв.

    «Первоначальное расследование показало, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели, и сирены не включались. Инцидент тщательно расследуется», — заявила Армия обороны Израиля.

    На месте ЧП работают силы безопасности. ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование для защиты воздушного пространства.

    По данным The Jerusalem Post, из-за взрыва погиб один человек. Maariv пишет, что пострадали семь человек, их с легкими ранениями госпитализировали.

    Ответственность за «военную операцию» в Тель-Авиве взяли на себя хуситы.

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