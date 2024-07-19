Взрыв из-за падения воздушной цели в Тель-Авиве: есть погибший и раненые

В центре Тель-Авива, неподалеку от консульства США, ночью 19 июля прогремел взрыв.
«Первоначальное расследование показало, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели, и сирены не включались. Инцидент тщательно расследуется», — заявила Армия обороны Израиля.
На месте ЧП работают силы безопасности. ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование для защиты воздушного пространства.
По данным The Jerusalem Post, из-за взрыва погиб один человек. Maariv пишет, что пострадали семь человек, их с легкими ранениями госпитализировали.
Ответственность за «военную операцию» в Тель-Авиве взяли на себя хуситы.