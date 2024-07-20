Сплошная не смущает. Полицейский стрелял по «девятке», в которой гнал подросток

Несовершеннолетнего водителя в Приозерском районе Ленинградской области пришлось задерживать со стрельбой. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области и показывает видео с пересечением сплошной и решительными действиями полиции.
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Подозрительный ВАЗ-2109 сотрудники ДПС заметили в поселке Мельниково на улице Ленина, 2. Водителю дали сигнал остановиться, но он только увеличил скорость. Полицейские пустились в погоню, включив световые и звуковые сигналы. Правила ПДД нарушителя не стесняли. В итоге на 58-м километре дороги Комсомольское — Приозерск сотрудник полиции решил стрелять: один раз — в безопасном направлении и несколько — по колесам «девятки». От выстрелов никто не пострадал.
После этого «Лада» остановилась, за рулём оказался 15-летний подросток. Его задержали и отвезли в отдел полиции. Оттуда его забрал родитель, его привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). На подростка же составили сразу несколько административных протоколов, в том числе:
- за управление без прав (часть 1 статьи 12.7);
- за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3);
- за невыполнение требования об остановке (часть 2 статьи 12.25);
- за отсутствие ОСАГО (часть 2 статьи 12.37);
- за управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (часть 3 статьи 12.5).
И взрослый, и сын будут поставлены на профилактический учет в отдел полиции, отмечается в сообщении.