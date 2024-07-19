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    В Петербурге возбудили уголовное дело после падения лифта с рабочими на севере города

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    Следственным отделом по Выборгскому району Петербургу после падения лифта с рабочими было возбуждено уголовное дело по части 1 стати 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом 19 июля сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.


    По версии следствия, сотрудниками организации по производству мебели были допущены нарушения при ведении работ, в результате чего случился обрыв лифтового троса и падение кабины лифта со значительной высоты. Двое рабочих получили множественные травмы. Потерпевшие были госпитализированы.

    Инцидент произошел 17 июля в доме на проспекте Энгельса; грузовой лифт упал с высоты около пяти метров.

    Состояние одного из госпитализированных врачи оценили как тяжелое, мужчина был помещен в реанимацию. У 41-летнего мужчины констатировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, ушибы легких, копчика и правой стопы.

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