Двое рабочих пострадали при обрушения грузового лифта на севере Петербурга

На стройплощадке в Выборгском районе Петербурга пострадали двое рабочих, об этом 17 июля стало известно «Фонтанке».
Накануне днем на проспекте Энгельса обрушился подъемный механизм, который использовался для проведения работ по ремонту фасада двухэтажного здания. Уточняется, что лифт вместе с рабочими упал со 2-го этажа.
В результате в городскую больницу доставили двух рабочих, состояние одного из них врачи оценили как тяжелое, мужчина помещен в реанимацию. Предварительно, у 41-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, ушибы легких, копчика и правой стопы.
Прокуратура Выборгского района Петербурга проводит проверку.
По предварительным данным, здание арендует компания, специализирующаяся на производстве и складировании офисной мебели. Рядом с местом происшествия работает крупный застройщик, который к инциденту с рабочими отношения не имеет.