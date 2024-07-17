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    Двое рабочих пострадали при обрушения грузового лифта на севере Петербурга

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    1 комментарий

    На стройплощадке в Выборгском районе Петербурга пострадали двое рабочих, об этом 17 июля стало известно «Фонтанке».

    Фото: источник «Фонтанки»
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    Накануне днем на проспекте Энгельса обрушился подъемный механизм, который использовался для проведения работ по ремонту фасада двухэтажного здания. Уточняется, что лифт вместе с рабочими упал со 2-го этажа.

    В результате в городскую больницу доставили двух рабочих, состояние одного из них врачи оценили как тяжелое, мужчина помещен в реанимацию. Предварительно, у 41-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, ушибы легких, копчика и правой стопы.

    Прокуратура Выборгского района Петербурга проводит проверку.

    По предварительным данным, здание арендует компания, специализирующаяся на производстве и складировании офисной мебели. Рядом с местом происшествия работает крупный застройщик, который к инциденту с рабочими отношения не имеет.

    Фото: источник «Фонтанки»

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    Комментарии 1

    В_Ф17 Июл 2024 в 17:57
    На этом подъемнике нельзя людей поднимать, только грузы. Инструкции по ТБ написаны не зря.
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