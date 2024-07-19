Журналист Олег Кашин* объявлен в розыск

Журналиста Олега Кашина* объявили в розыск. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД России, обратили внимание журналисты 19 июля.
44-летний публицист разыскивается правоохранителями по уголовной статье. По какой конкретно — не указано.
В начале июня 2022 года Олег Кашин еще с несколькими журналистами были внесены Минюстом в список иноагентов.
Ранее Кашин работал в изданиях «Комсомольская правда», «Известия», «Коммерсантъ» и ряде других СМИ. Выступил в нескольких телевизионных передачах и пару лет был обозревателем журнала «Эксперт». Предположительно, с 2016 года журналист живет в Лондоне.
Журналиста жестоко избили в ноябре 2010 года металлическими прутьями. Он получил тяжелейшие травмы головы, множественные переломы, потерял фалангу пальца. За нападение на него исполнителям было выплачено 3 млн 300 тыс. рублей. В июле 2018 года восемь человек получили реальные сроки.
*Внесен в реестр иностранных агентов.