Журналист Олег Кашин* объявлен в розыск

Журналиста Олега Кашина* объявили в розыск. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД России, обратили внимание журналисты 19 июля.



44-летний публицист разыскивается правоохранителями по уголовной статье. По какой конкретно — не указано.

В начале июня 2022 года Олег Кашин еще с несколькими журналистами были внесены Минюстом в список иноагентов.

Ранее Кашин работал в изданиях «Комсомольская правда», «Известия», «Коммерсантъ» и ряде других СМИ. Выступил в нескольких телевизионных передачах и пару лет был обозревателем журнала «Эксперт». Предположительно, с 2016 года журналист живет в Лондоне.