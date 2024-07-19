    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.88eur96.1

    Журналист Олег Кашин* объявлен в розыск

    3537
    7 комментариев

    Журналиста Олега Кашина* объявили в розыск. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД России, обратили внимание журналисты 19 июля.

    44-летний публицист разыскивается правоохранителями по уголовной статье. По какой конкретно — не указано.

    В начале июня 2022 года Олег Кашин еще с несколькими журналистами были внесены Минюстом в список иноагентов.

    Ранее Кашин работал в изданиях «Комсомольская правда», «Известия», «Коммерсантъ» и ряде других СМИ. Выступил в нескольких телевизионных передачах и пару лет был обозревателем журнала «Эксперт». Предположительно, с 2016 года журналист живет в Лондоне.

    Журналиста жестоко избили в ноябре 2010 года металлическими прутьями. Он получил тяжелейшие травмы головы, множественные переломы, потерял фалангу пальца. За нападение на него исполнителям было выплачено 3 млн 300 тыс. рублей. В июле 2018 года восемь человек получили реальные сроки.

    *Внесен в реестр иностранных агентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close