Евгений Чичваркин**, Алексей Пивоваров* и Олег Кашин*. В России пополнился список иноагентов

Минюст обновил список иноагентов. Как следует из данных, опубликованных ведомством, 3 июня, в него внесены, в частности, бизнесмен Евгений Чичваркин (живет за границей с 2008 года), журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин.

Согласно данным из реестра, в него включили также журналистов Михаила Соколова* и Ирину Данилович*, художницу Юлию Цветкову* и политолога Николая Петрова*.