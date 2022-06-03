Евгений Чичваркин**, Алексей Пивоваров* и Олег Кашин*. В России пополнился список иноагентов

Минюст обновил список иноагентов. Как следует из данных, опубликованных ведомством, 3 июня, в него внесены, в частности, бизнесмен Евгений Чичваркин (живет за границей с 2008 года), журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин.
Согласно данным из реестра, в него включили также журналистов Михаила Соколова* и Ирину Данилович*, художницу Юлию Цветкову* и политолога Николая Петрова*.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Минюста, Евгений Чичваркин имеет источники финансирования на Украине, а также занимается политической деятельностью.
*Включен в список СМИ — иностранных агентов.
**Включен в список физических лиц — иностранных агентов.