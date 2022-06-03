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    Евгений Чичваркин**, Алексей Пивоваров* и Олег Кашин*. В России пополнился список иноагентов

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    16 комментариев

    Минюст обновил список иноагентов. Как следует из данных, опубликованных ведомством, 3 июня, в него внесены, в частности, бизнесмен Евгений Чичваркин (живет за границей с 2008 года), журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин.

    Согласно данным из реестра, в него включили также журналистов Михаила Соколова* и Ирину Данилович*, художницу Юлию Цветкову* и политолога Николая Петрова*.

    Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Минюста, Евгений Чичваркин имеет источники финансирования на Украине, а также занимается политической деятельностью.

    *Включен в список СМИ — иностранных агентов.

    **Включен в список физических лиц — иностранных агентов.

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    Комментарии (16)

    X-кот
    Пивоваров изо всех сил старался чтобы не выдавили, держать нейтралитет, его последние репортажи это показывают. Но эта власть выдавливает всех, кто не встраивается в вертикаль по принципу Шевчука Ю.Ю. , либо не ложится подстилкой одобрямсов. Остальные для нее враги не глядя на что бы то ни было. Закономерное прибавление к списку. Для тутошних одиозных путиноидов - спасайте последнюю нервную клетку, смотрите иноагентов
    YashkaBublik
    Пивоварова? В иноагенты?
    Следующий, видимо, Гидрометцентр...
    Денеб
    Слава России иноагентами прирастать будет!
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