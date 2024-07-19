    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.88eur96.1

    Выставки

    Музыка

    В Павловске собирают «Императорский букет». Посмотрите на его многоцветие

    749
    обсудить

    В музее-заповеднике «Павловск» идут последние приготовления к фестивалю «Императорский букет», который пройдет в дворцовом пригороде Петербурга 20 и 21 июля. В этом году программа посвящена возрождению павловского Музыкального вокзала и называется «Музыка цветов и паровозов».

    ПоделитьсяПоделиться

    В программе фестиваля — барабанное шоу DrumTime, симфонический оркестр Impulse orchestra, Гала-концерт Фабио Мастранджело, мастер-классы по вальсам и полькам, концерт лауреатов Национальной оперной премии «Онегин», фотовыставка, сольные выступления музыкантов и многое другое. 0+

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    ФестивальЦветы
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close