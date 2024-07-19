В Павловске собирают «Императорский букет». Посмотрите на его многоцветие

В музее-заповеднике «Павловск» идут последние приготовления к фестивалю «Императорский букет», который пройдет в дворцовом пригороде Петербурга 20 и 21 июля. В этом году программа посвящена возрождению павловского Музыкального вокзала и называется «Музыка цветов и паровозов».
В программе фестиваля — барабанное шоу DrumTime, симфонический оркестр Impulse orchestra, Гала-концерт Фабио Мастранджело, мастер-классы по вальсам и полькам, концерт лауреатов Национальной оперной премии «Онегин», фотовыставка, сольные выступления музыкантов и многое другое. 0+