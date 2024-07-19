В РЖД рассказали о начале работ по воссозданию павловского Музыкального вокзала

«Российские железные дороги» приступят к реконструкции Музыкального вокзала в Павловске — сообщили в компании 19 июля.



Фото: предоставлено РЖД Поделиться Поделиться





«Оформлено право собственности Российской Федерации на объект «Музыкальный вокзал» и состоялась передача объекта Росимуществом в оперативное управление Государственного музея-заповедника «Павловск». Теперь мы можем приступать к работам по его воссозданию», — рассказал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.



Фото: предоставлено РЖД Фото: предоставлено РЖД Поделиться Поделиться





Здание павловского Музыкального вокзала, построенного в 1838 году, было разрушено в Великую Отечественную войну. В 2023 году археологи ИИМК РАН нашли исторические фундаменты здания (именно их сейчас и оформляли в собственность и передавали в управлением ГМЗ). Был сформирован Совет по реализации проекта, в который вошли известные музыканты — Игорь Бутман, Валерий Гергиев, Фабио Мастранджело, Сергей Ролдугин, и рассмотрена концепция воссоздания.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Разговоры о восстановлении Музыкального вокзала в Павловске, где блистали многие выдающиеся дирижеры и исполнители своего времени, ведутся много лет. Еще в 1970-х музей разработал эскизный проект, однако тот не был реализован. А 20 лет назад тему вновь поднял тогдашний директор ГМЗ Николай Третьяков.



В 2022 году был представлен макет, теперь его можно увидеть на выставке «Павловский музыкальный вокзал: история, наследие, возрождение» в Колонном зале Павловского дворца. Там же представлены музейные предметы из собраний Павловска и Музея железнодорожного транспорта, связанные с историей вокзала. Для посетителей выставка будет открыта с 21 июля 2024 года по 20 января 2025 года.

