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    В телефоне блогера, растоптавшего крест на стриме, нашли детскую порнографию. СК Москвы завел новое дело

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    Блогеру из Дагестана, растоптавшему христианский крест в прямом эфире, предъявили новое обвинение. В его телефоне нашли фото и видео с детской порнографией, сообщили 19 июля в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

    Телефон с запрещенным материалом обнаружили у стримера во время обысков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242.1). За это фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

    «Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — пишет 19 июля столичный Следком.

    Кроме того, оперативники продолжат проверять блогера на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности, совершенным в интернете.

    Напомним, что 12 июля во время прямого эфира уроженец Дагестана растоптал и оплевал христианский крест. 17 июля стримера задержали по подозрению в оскорблении чувств верующих. На допросе он сказал, что сожалеет о содеянном и «больше никогда так не повторится».

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