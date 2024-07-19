В телефоне блогера, растоптавшего крест на стриме, нашли детскую порнографию. СК Москвы завел новое дело

Блогеру из Дагестана, растоптавшему христианский крест в прямом эфире, предъявили новое обвинение. В его телефоне нашли фото и видео с детской порнографией, сообщили 19 июля в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Телефон с запрещенным материалом обнаружили у стримера во время обысков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242.1). За это фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.
«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — пишет 19 июля столичный Следком.
Кроме того, оперативники продолжат проверять блогера на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности, совершенным в интернете.
Напомним, что 12 июля во время прямого эфира уроженец Дагестана растоптал и оплевал христианский крест. 17 июля стримера задержали по подозрению в оскорблении чувств верующих. На допросе он сказал, что сожалеет о содеянном и «больше никогда так не повторится».