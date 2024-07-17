«Больше никогда так не повторится». СК показал допрос блогера, топтавшего православный крест

Кадры допроса блогера, топтавшего православный крест во время стрима, показал Следственный комитет Москвы 17 июля. Мужчина, который стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), говорит, что сожалеет о содеянном.
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Подозреваемому 28 лет. По данным СК, 12 июля во время прямого эфира в интернете он растоптал христианский крест. Стрим он вел, находясь в столице.
Найти и наказать блогера после стрима призвал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщивший, что стример родом из Дагестана. Когда подписчики раскрыли его личность, то в новом видео блогер объяснил, что действовал в «целях самозащиты».
На допросе мужчина говорит, что сожалеет о содеянном и «больше никогда так не повторится». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В рамках расследования уголовного дела блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности, совершенных в интернете.