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    «Больше никогда так не повторится». СК показал допрос блогера, топтавшего православный крест

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    2 комментария

    Кадры допроса блогера, топтавшего православный крест во время стрима, показал Следственный комитет Москвы 17 июля. Мужчина, который стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), говорит, что сожалеет о содеянном.

    Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по Москве

    Подозреваемому 28 лет. По данным СК, 12 июля во время прямого эфира в интернете он растоптал христианский крест. Стрим он вел, находясь в столице.

    Найти и наказать блогера после стрима призвал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщивший, что стример родом из Дагестана. Когда подписчики раскрыли его личность, то в новом видео блогер объяснил, что действовал в «целях самозащиты».

    На допросе мужчина говорит, что сожалеет о содеянном и «больше никогда так не повторится». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    В рамках расследования уголовного дела блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности, совершенных в интернете.

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    Комментарии 2

    Рострелли17 Июл 2024 в 18:07
    ээээ. А напинать? Как говорит Медведев :"Око за око, зуб за зуб"!
    +0−0
    Зоркий Сокол17 Июл 2024 в 17:50
    Понять и простить. Осквернить крест, это же не каран сжечь.
    +2−0
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