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    Суд выпустил из изолятора троих подозреваемых в избиении длинноволосого подростка у «Лесной»

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    Выборгский районный суд избрал меру пресечения трем подросткам, подозреваемым в избиении длинноволосого юноши в Полюстровском саду у «Лесной». Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, однако суд избрал всем троим запрет определенных действий, сообщили 19 июля «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Накануне у всех троих задержанных истек срок пребывания в изоляторе временного содержания. Самому младшему задержанному 20 июля стукнет 15 лет, он приехал в Петербург из Узбекистана, остальным в этом месяце исполнится по 18, один из них имеет гражданство Азербайджана, другой — РФ.

    Суд запретил им покидать место жительства с 20:00 до восьми утра, общаться с участниками по уголовному делу, в том числе с потерпевшим, свидетелями и иными обвиняемыми по делу, за исключением свидетеля, адвоката и суда. Кроме того, молодым людям запрещено использовать средства связи, Интернет — кроме случаев вызова экстренных служб, а также для общения с следователем, судом и защитником. Фигурантам запрещено посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

    Мера действует до 15 сентября.

    О пострадавшем известно, что ему 24 года, он приехал в Петербург из Белгорода, за помощью медиков он не обращался.

    Как ранее писала «Фонтанка», видео с избиением подростка привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. На видео слышно, как девушка кричит, что это она залила оппонента перцовым газом. Ей отвечают бранью, и вперед со словами «На девушку — никогда!» выходит длинноволосый заступник. На другом видео он уже лежит на траве, его пинают трое.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся как хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2. 213 УК РФ). По версии следствия, 12 июля в Полюстровском саду четверо подростков, используя незначительный повод, напали на потерпевшего, избили его и скрылись с места происшествия.

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