Суд выпустил из изолятора троих подозреваемых в избиении длинноволосого подростка у «Лесной»

Выборгский районный суд избрал меру пресечения трем подросткам, подозреваемым в избиении длинноволосого юноши в Полюстровском саду у «Лесной». Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, однако суд избрал всем троим запрет определенных действий, сообщили 19 июля «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Накануне у всех троих задержанных истек срок пребывания в изоляторе временного содержания. Самому младшему задержанному 20 июля стукнет 15 лет, он приехал в Петербург из Узбекистана, остальным в этом месяце исполнится по 18, один из них имеет гражданство Азербайджана, другой — РФ.