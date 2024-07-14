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    Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения длинноволосого подростка, которое сняли на видео в Петербурге

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    9 комментариев

    Видео с избиением подростка привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Судя по кадрам, упавшего юношу пинали ногами в Полюстровском саду в Петербурге.

    Как сообщили в СКР 14 июля, председатель ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту избиения приезжими подростка в Петербурге, видео которого размещено в соцсетях. Следственные органы города начали проверку.

    группа во «ВКонтакте» «Министерство свежего воздуха»

    Кадры опубликованы в том числе в группе во «ВКонтакте» «Министерство свежего воздуха». В группе рассказывают, что две юные компании якобы повздорили на фоне высказывания «Россия для русских». На видео слышно, как девушка кричит, что это она залила оппонента перцовым газом. Ей отвечают бранью, и вперёд со словами «На девушку — никогда!» выходит длинноволосый заступник. На другом видео он уже лежит на траве, его пинают трое. Как уточнили в группе, конфликт случился накануне.

    группа во «ВКонтакте» «Министерство свежего воздуха»

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    Комментарии 9

    28206267514 Июл 2024 в 21:01
    Слишком часто пошли такие сообщения, скорее всего это профессиональный вброс властной шушеры для решения своих проблем, только они не догоняют, что это их коснется, так скоро начнется кровавое месиво и они тоже там будут в фарше
    +1−2
    Random_spb14 Июл 2024 в 20:55
    мигрантёныши наводят в городе свои порядки
    +5−1
    EveReady14 Июл 2024 в 20:35
    Бармалеи отпинали аборигена. Ничего нового.
    +5−2
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