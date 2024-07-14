Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения длинноволосого подростка, которое сняли на видео в Петербурге

Видео с избиением подростка привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Судя по кадрам, упавшего юношу пинали ногами в Полюстровском саду в Петербурге.
Как сообщили в СКР 14 июля, председатель ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту избиения приезжими подростка в Петербурге, видео которого размещено в соцсетях. Следственные органы города начали проверку.
группа во «ВКонтакте» «Министерство свежего воздуха»
Кадры опубликованы в том числе в группе во «ВКонтакте» «Министерство свежего воздуха». В группе рассказывают, что две юные компании якобы повздорили на фоне высказывания «Россия для русских». На видео слышно, как девушка кричит, что это она залила оппонента перцовым газом. Ей отвечают бранью, и вперёд со словами «На девушку — никогда!» выходит длинноволосый заступник. На другом видео он уже лежит на траве, его пинают трое. Как уточнили в группе, конфликт случился накануне.
группа во «ВКонтакте» «Министерство свежего воздуха»