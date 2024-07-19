Названы 5 самых популярных подержанных автомобилей у петербуржцев: лидирует Lada Vesta

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Самыми популярными в I полугодии 2024 года среди подержанных автомобилей, предлагаемых дилерами в Петербурге, по данным «Авто.ру», стали Lada Vesta, Mercedes-Benz E-Class, Hyundai Solaris, Kia Rio и BMW 5-series.

По данным «Авто.ру», средняя стоимость подержанного автомобиля за первые шесть месяцев в Петербурге сократилась на 6,2% и составила 2 млн 360 тыс. рублей. Это выше, чем в среднем по стране, где она, хоть и выросла на 2%, но составляет 2 млн 299 тыс. рублей. В среднем одно объявление «живет» на сайте 33 дня, что на 5 дней меньше, чем в начале года. А значит, машины продаются быстрее.



По данным опроса «Росгосстрах Банка» и банка «Открытие» 75% российских автовладельцев предпочитают покупать подержанные автомобили непосредственно у бывших владельцев, так как не доверяют автодилерам. Чтобы развеять миф о недобросовестности предложений автодилеров, эксперты Роскачества и Союза автомобильных дилеров провели совместное исследование, в котором изучили процесс регистрации и модерации новых дилеров на онлайн-площадках («Авто.ру», «Авито» и «Дром»), детально проанализировали объявления, оценили работу службы модерации и поддержки пользователей. Для анализа были выбраны 90 объявлений от автодилеров и 45 автосалонов.

