    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.88eur96.1

    Newsmax: Байден выйдет из президентской гонки и не поддержит Камалу Харрис

    1080
    1 комментарий

    Президент США Джо Байден планирует снять свою кандидатуру с президентских выборов в эти выходные — скорее всего, в воскресенье. Об этом 18 июля журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, обозреватель телеканала Newsmax, сообщается на сайте канала.

    «По данным моих источников, президент Байден согласился уйти с поста кандидата от Демократической партии. Это произойдет уже в эти выходные», — сказал Гальперин.

    «Для него была составлена речь. Он продолжит свою работу в качестве президента», — добавил журналист.

    Предположительно, он не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

    «Мне также сообщили, что он не поддержит вице-президента Харрис в качестве своего преемника. Есть надежда, что он поддержит открытый процесс, в котором съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго, чтобы выбрать кандидата от Демократической партии на пост президента», — отметил Гальперин.

    18 июля стало известно, что представители демократической партии решили отложить официальное выдвижение кандидатуры Байдена на неделю, а вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Вывести из гонки кандидата, победившего на предварительных выборах, сложно, если он сам не отказывается от участия. Байден же заявлял, что намерен идти до конца, потому что кандидатов лучше него нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Джо БайденВыборы президента в США
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close