Newsmax: Байден выйдет из президентской гонки и не поддержит Камалу Харрис

Президент США Джо Байден планирует снять свою кандидатуру с президентских выборов в эти выходные — скорее всего, в воскресенье. Об этом 18 июля журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, обозреватель телеканала Newsmax, сообщается на сайте канала.

«По данным моих источников, президент Байден согласился уйти с поста кандидата от Демократической партии. Это произойдет уже в эти выходные», — сказал Гальперин.

«Для него была составлена речь. Он продолжит свою работу в качестве президента», — добавил журналист.



Предположительно, он не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

