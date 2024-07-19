Newsmax: Байден выйдет из президентской гонки и не поддержит Камалу Харрис

Президент США Джо Байден планирует снять свою кандидатуру с президентских выборов в эти выходные — скорее всего, в воскресенье. Об этом 18 июля журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин, обозреватель телеканала Newsmax, сообщается на сайте канала.
«По данным моих источников, президент Байден согласился уйти с поста кандидата от Демократической партии. Это произойдет уже в эти выходные», — сказал Гальперин.
«Для него была составлена речь. Он продолжит свою работу в качестве президента», — добавил журналист.
Предположительно, он не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
«Мне также сообщили, что он не поддержит вице-президента Харрис в качестве своего преемника. Есть надежда, что он поддержит открытый процесс, в котором съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго, чтобы выбрать кандидата от Демократической партии на пост президента», — отметил Гальперин.
18 июля стало известно, что представители демократической партии решили отложить официальное выдвижение кандидатуры Байдена на неделю, а вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Вывести из гонки кандидата, победившего на предварительных выборах, сложно, если он сам не отказывается от участия. Байден же заявлял, что намерен идти до конца, потому что кандидатов лучше него нет.