В Ростовской области восстановили электроснабжение, а в Дагестане частично обесточили ряд населенных пунктов

В Ростовской области 18 июля было отменено временное отключение энергоснабжения и всем отключенным потребителям вернули свет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромэнерго региона.



Ранее временные графики ограничения энергопотребления вводились «из-за высокой температуры и перегрузки оборудования». Вчера перебои вызвала остановка одного из блоков Ростовской АЭС. Уже вечером блок включили, и к 17 июля электроснабжение потребителей удалось восстановить.

Практически одновременно с подключением потребителей в Ростовской области специалисты «Дагэнерго» временно частично ограничили подачу электроэнергии в ряд дагестанских населенных пунктов. Мера, опять же, объясняется «повышенными нагрузками на энергосистему» и нужны «для сохранения устойчивости энергосистемы».