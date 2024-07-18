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    В Ростовской области восстановили электроснабжение, а в Дагестане частично обесточили ряд населенных пунктов

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    В Ростовской области 18 июля было отменено временное отключение энергоснабжения и всем отключенным потребителям вернули свет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромэнерго региона.

    Ранее временные графики ограничения энергопотребления вводились «из-за высокой температуры и перегрузки оборудования». Вчера перебои вызвала остановка одного из блоков Ростовской АЭС. Уже вечером блок включили, и к 17 июля электроснабжение потребителей удалось восстановить.

    Практически одновременно с подключением потребителей в Ростовской области специалисты «Дагэнерго» временно частично ограничили подачу электроэнергии в ряд дагестанских населенных пунктов. Мера, опять же, объясняется «повышенными нагрузками на энергосистему» и нужны «для сохранения устойчивости энергосистемы».

    В Севастополе с той же целью сегодня отключили всю городскую иллюминацию и освещение дорог.

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